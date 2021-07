Covid, Alemanha, facilita medidas para pessoas vindas da Grã-Bretanha e da Índia

(Teleborsa) – IDisposto a afrouxar medidas restritivas à entrada em países até então considerados de “alto risco”, como. De acordo com o que foi anunciadoCom a tarefa de monitorar o avanço da epidemia no país, a flexibilização das medidas começará amanhã.

O Grã Bretanha Foi introduzido por Berlim em áreas de alto risco a partir de 23 de maio. Essas áreas agora serão Áreas com ‘casos elevados de COVID-19’. Até agora, aqueles desses países foram forçados a uma quarentena de 14 dias.



Enquanto isso, ontem, Primeiro ministro britânico Boris Johnson Ele anunciou o cancelamento de todas as medidas de controle de infecção no país. A partir do próximo dia 19 de julho, definido como “Dia da Liberdade” na Grã-Bretanha, não haverá mais obrigações legais de se afastar ou usar máscaras, mesmo em ambientes fechados. O objetivo do primeiro-ministro é acabar com a proibição que ainda existe em casas noturnas nas próximas duas semanas, aliviar as restrições a cinemas, teatros, shows e eventos de massa e rescindir qualquer diretiva vinculativa para máscaras em espaços públicos internos com a “sugestão” de que continuem para ser usado voluntariamente no transporte ou em ambientes lotados. Também eliminou a obrigação de distanciar as pessoas em pelo menos um metro e a obrigação de trabalhar de forma inteligente. Para Johnson, é essencial retribuir às pessoas para “exercerem um julgamento individual informado”, reconhecendo que a Covid não está definitivamente derrotada, mas que você nem mesmo será capaz de redefinir.

Embora muitos países tenham baixado a guarda na Europa, isso se torna grande gama de variáveis. Além de “delta” Importado da Índia, o que também preocupa lambda Foi descoberto pela primeira vez em Peru Em dezembro de 2020. Esta espécie, cientificamente conhecida como C.37, se espalhou por 30 países em quatro continentes (Europa, América, África e Oceania). No Peru – segundo dados da Organização Mundial da Saúde – em maio e junho, foi responsável por 82% dos casos, e no Chile, quase um terço das novas infecções.

(Teleborsa) 2021-06-07 10:04