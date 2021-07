Bolsa de Valores Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (6 de julho de 2021)

Em geral, os títulos do setor bancário caíram. Fortes oscilações nos estoques do setor de petróleo. Duas empresas estrearam na AIM Itália: ID-ENTITY e Spindox

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles registraram uma diminuição de um ponto percentual, na sequência de um início tenso em Wall Street. Isso foi relatado por Pierre Ferret, Analista Técnico da ActivTrades A atenção se volta para os estoques de energia nesta semanaDepois os Emirados Árabes Unidos interromperam o negócio com a OPEP devido a uma discussão com a Arábia Saudita. “Este colapso das negociações impede qualquer aumento na produção de petróleo e empurra os mercados de petróleo”, disse o especialista.

O FTSEMib Caiu 0,84% para 25.228 pontos, após flutuar entre o nível mais baixo em 25.163 pontos e o nível mais alto em 25.452 pontos. O FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,8%. Também em vermelho Chapéu médio FTSE Italia (-0,54%) e A estrela da FTSE Italia (-0,12%). Na sessão de 6 de julho de 2021, o faturamento aumentou para 2,07 bilhões de euros de 1,3 bilhão na segunda-feira. Um total de 677.977.706 ações foram negociadas (497.227.964 na sessão de segunda-feira).

às 17.40 Bitcoin Ele totalizou pouco mais de $ 34.000 (pouco menos de € 29.000).

Ele Ela Espalhar Btp bond Confirmado em 100 pontos.

EU ‘euro Ele ficou abaixo de $ 1.185.

Em geral, ações do setor bancário estão caindo.

O Monte dei Paschi di Siena Perdeu 1,22% para 1,1335 euros. O Corriere della Sera observou que uma reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Siena está marcada para hoje para avaliar o balanço do banco.

mau desempenho para BancoBPM (-3,15% a 2.674 euros), Mediobanca (-3% a € 9,792) e UniCredit (-2,78% 9.901 euros).

Forte volatilidade em ações do setor de petróleoDepois que as negociações entre os representantes da OPEP para avaliar as mudanças na produção de petróleo bruto terminaram em nada.

Onde você está Vendeu 1,78% para € 10,27.

Também desempenho negativo de Saipem (-2,21% a € 2.034) e Tenaris (-4,71% 8.984 euros).

fortes vendas em Telecom Italia TIM (-3,19% 0,4099 euros). A gigante da telefonia anunciou algumas alterações na primeira linha de alta gestão do grupo, em resposta à perspectiva de reforço dos recursos internos e tendo em vista o lançamento de importantes projetos de desenvolvimento, em linha com os objetivos do plano de negócios 2021-2023.

nós construímos ن Caiu 0,53% para € 2,258. A agência de classificação de risco Fitch afirmou o rating do grupo em “BB” e melhorou a perspectiva, passando de “negativa” para “estável”.

No setor estrela brilhou Grupo Sicit. (+ 3,38% a 16,8 euros). A Circular BidCo decidiu aumentar a consideração da oferta de aquisição voluntária da empresa para € 16,8.

Duas empresas estrearam na AIM Itália: ID-ENTITY e Spindox. A ID-ENTITY registrou um avanço de 47,2% para € 2,502 após algumas paradas para ultrapassar, enquanto a Spindox saltou 17,3% para € 8,8. As notas foram fixadas em € 1,7 e € 7,5, respetivamente.