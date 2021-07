O declínio na produção endêmica de azeite, precisa ser resolvido em breve

(Teleborsa) – o segundo ano de “baixa” para Produção nacional de azeite, uma das empresas líderes em Feito na Itália. A Confagricultura sublinhou que a queda acentuada, segundo dados provisórios do Conselho Oleícola Internacional (IOC), não é exclusivamente italiana, porque Portugal (-28,8%) e a Grécia (menos 1,8%) também estão a perder terreno.) Por outro lado, A Espanha também continua a consolidar a liderança no ano, registrando um crescimento de 24,4% em comparação com outros países mediterrâneos.

Ele disse: “A queda acentuada em nossa produção – Walter Placida, chefe da Federação Nacional do Oliveira (FNP) na Confagricoltura – agora endêmica. Deve ser resolvido em breve com uma abordagem pragmática e proativa. Tornamo-nos o terceiro país produtor, a seguir à Espanha e à Grécia, e continuamos a ser os primeiros importadores e consumidores. Nosso cultivo de oliva É um património incomparável que sofre dificuldades estruturais e comerciais apesar da qualidade dos produtos. Somos o número um do mundo BiodiversidadeCom mais de 500 variedades que dão vida a óleos com perfis aromáticos únicos no panorama mundial, sem contar cultura, qualidade de produção, proteção ambiental, paisagens, desenvolvimento e pesquisa tecnológica. ”

“É necessário – acrescentou Placida – a O plano nacional da olivicultura Isso permite o plantio de novos olivais e a restauração de pomares abandonados. É fundamental garantir, em todo o território nacional, valor ao trabalho dos nossos agricultores, reconhecendo o apoio equitativo da cadeia de abastecimento agrícola que se dedica à produção de azeite virgem extra de alta qualidade, garantindo um preço justo, favorável e rentável. Discussão no campo Ver ajustar parâmetros qualitativos Finalmente, com padrões de acidez mais baixos, isso poderia retirar do mercado um grande segmento equivalente a 50% da produção italiana de azeite virgem extra. Mas não só. Se o resultado teste de placa-mãe, existe o risco de ser excluído do grupo dos óleos virgens extra com excelentes propriedades organolépticas e continuar a aceitar óleos estranhos organolepticamente questionáveis. ”