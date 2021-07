UE eleva previsão ‘significativamente’ para PIB italiano para 2021: será de + 5% | OCDE: “Emprego antes da crise em 2022”

“Os investimentos da NRP são o principal impulsionador do crescimento na Itália De acordo com a Comissão da UE, a ‘melhoria na situação da saúde’ está lançando as bases para ‘expansão forte e sustentável’ e ‘investimento público e privado, impulsionado pela redução da incerteza nas empresas sobre as perspectivas de demanda e implementação. Espera-se que o PNRR continue a ser o principal impulsionador do crescimento. Espera-se que o consumo se recupere significativamente, auxiliado por melhores perspectivas do mercado de trabalho e uma redução gradual na poupança acumulada ”, mas“ o retorno da renda do turismo provavelmente será mais gradual ”.

As estimativas da UE também subiram: no final do ano, o PIB volta a ser antes da crise A Comissão está também a rever em alta as suas estimativas da economia da UE. Na verdade, as previsões econômicas do verão de 2021 estimam que a economia da UE se expandirá 4,8% em 2021 e 4,5% em 2022. Nas previsões da primavera anterior de 4,2% e 4,4%, a taxa de crescimento para 2021 é muito maior na UE ( + 0,6%) e na área do euro (+0,5 pontos percentuais), enquanto em 2022 é ligeiramente superior em ambas as áreas (+ 0,1%). O PIB real deve retornar ao seu nível anterior à crise no último trimestre de 2021, tanto na União Europeia quanto na Zona do Euro. Para a zona do euro, um quarto antes da previsão da primavera.

Gentiloni: “Maior revisão ascendente dos últimos 10 anos” “A economia da UE não tem essas perspectivas de crescimento rápido há décadas, impulsionada pela forte demanda nacional e globalmente e pela reabertura mais rápida do que o esperado dos setores de serviços.” É o comentário do comissário de Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni. READ O governo aguarda um gesto do Clube de Paris para adiar o reembolso dos US $ 2,4 bilhões devidos em 10 dias

OCDE: “Taxa de emprego italiana em níveis pré-crise em 2022” Na Itália, a taxa de emprego voltará aos níveis anteriores à crise do coronavírus apenas no terceiro trimestre de 2022, acima da média da OCDE, atrás da Alemanha, mas em linha com a França: é o que lemos na ficha a ela dedicada . Itália, segundo a previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apresentada em Paris, e o órgão afirma que a taxa de desemprego na Itália aumentou de 9,5% no quarto trimestre de 2019 para 10,5% em maio de 2021.

Alerta de desemprego juvenil No entanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na Itália alerta que “a taxa de desemprego juvenil aumentou mais do que o já alto nível de 28,7%, atingindo 33,8% em janeiro de 2021. A Itália é um dos poucos países da OCDE em que o a taxa de desemprego manteve-se nos jovens em breve. ao máximo durante a primavera de 2021. ” “No nível da OCDE, a taxa de desemprego juvenil subiu de 11,4% para um pico de 19% – já alcançado em abril de 2020 – e depois caiu para 15% em abril de 2021.”