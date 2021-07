Treviso está entre os finalistas do prêmio “European Green Leaf 2022”

Há também uma cidade italiana, Treviso, entre Filtro SEI para o prêmio “Livro Verde Europeu 2022“

A competição é para Cidades europeias Entre 20.000 e 100.000 habitantes superam o númeroCompromisso Ambiental.

O vencedor será anunciado em 9 de setembro na Finlândia, em Lahti, a atual capital verde da Europa. Pode ser apenas Veneza, a primeira cidade italiana Superar 200 mil euros para apreender Como uma contribuição para as iniciativas de sustentabilidade ambiental a serem realizadas no próximo ano.

O Prémio da UE, criado em 2015, nasceu na sequência do prémio ‘Capital Verde’, que se centra em cidades com uma população superior a 100.000 e com 600.000 €.

as cidades Indicado ao prêmio Classificado com base em Seis indicadorese.: mudanças climáticas desempenho energético; Mobilidade; Resíduos e economia circular; Água; naturezaE a Biodiversidade e uso sustentável da terra; Qualidade do ar e ruído.

Para cada um, cada aplicação foi acompanhada por detalhes sobre a situação verde atual, a abordagem estratégica para a intervenção, como envolver os cidadãos e as atividades planejadas para aumentar a conscientização.

em um papel “embaixadores da mudançaOs vencedores enfrentarão o desafio Tarefa Motivando e inspirando outras cidades europeias Promover o intercâmbio de conhecimentos e habilidades, orientar a inovação para proteger o meio ambiente e cooperar com os cidadãos e empresas Eles serão os únicos a provar que as cidades verdes proporcionam melhor qualidade de vida aos seus moradores e são capazes de aliar o meio ambiente ao sucesso econômico e social. Os restantes finalistas do prémio “Foglia Verde” são Bistrcha (Romênia), Elsinore (Dinamarca), Java (Espanha), Valongo (Portugal) e Wintersvik (Holanda). quattro Em vez disso, são cidades Candidato a “Capital Verde 2023”: Helsingborg Na Suécia; Cracóvia na Polônia; Sofia na Bulgária h Tallinn na Estônia.