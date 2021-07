Você pode ir de férias – Corriere.it

Os franceses evitam férias na Espanha e Portugal Como precaução para proteger contra a infecção por coronavírus, em particular da variante delta. A informação foi afirmada pelo ministro dos Assuntos Europeus, Clement Bonn, em entrevista à emissora França 2. Estamos monitorando a situação em países onde a epidemia está se espalhando muito rapidamente: Aqueles que ainda não reservaram as suas férias devem evitar Portugal, Espanha e Catalunha em particularOnde muitos franceses vão comemorar, disse o ministro, falando em cautela. Cuidado, a epidemia ainda não acabou. Nos próximos dias, Boone continuou, Medidas aprimoradas podem ser lançadas Contra a Espanha e Portugal, se as infecções continuarem a aumentar: alguns países, disse ele, abriram as portas demais para aproveitar a temporada turística.

Espanha Da Cantábria à Andaluzia, do País Basco às Ilhas Baleares, a epidemia recomeçou na Espanha desde os mais jovens. Covid-19 se beneficiou da retomada da vida noturna, festas e piqueniques de fim de escola, a nova temporada de festivais e concertos e regras mais suaves para alcançar clubes e fãs. Dados processados ​​nas últimas semanas pelo Ministério da Saúde indicam aumento de infecções entre menores de 30 anos. Diante da luz vermelha que a vacina emitiu diante de suas vítimas favoritas, os maiores de 60 anos, o coronavírus se direcionou para adolescentes e adultos jovens na faixa dos 20 anos, que ainda não foram vacinados, mas felizmente são mais resistentes aos efeitos da infecção. Portanto, hospitais e unidades de terapia intensiva são menos afetados do que clínicos gerais.





Após o surto massivo nos últimos dias em Maiorca, onde mais de 800 alunos em viagens de campo testaram positivo para o esfregaço, O vírus se espalhou pela península, atingindo onze regiões autônomas. Ele sempre se move na esteira de grupos muito pequenos e geralmente é assintomático. Destaque os resultados mais recentes A lacuna significativa entre a incidência de infecção na população em geral, pouco mais de 150 casos por cem mil pessoas, e taxa de incidência no grupo jovem: 450 entre 20-29 anos e 350 entre adolescentes. Sabemos que na faixa de 20-24, 1 em 100 pessoas infectadas acabam no hospital; Na faixa de 25-29, pode ocorrer em 1,5 de 100 casos; No grupo de pessoas de 30 a 39 anos, duas ou três pessoas em cada 100 podem acabar com duas ou três pessoas, disse a ministra da Saúde da Espanha, Carolina Darya. READ Verifica despesas, poupanças, hipotecas e TV paga - Corriere.it

A campanha de vacinação está se acelerando, visando atingir 33 milhões de vacinados (70% da população) até o final de agosto: Atualmente, 56,9% da população (aproximadamente 27 milhões de pessoas) já foram vacinados com pelo menos uma dose, enquanto 42,1% (aproximadamente) 20 milhões foram vacinados) Conclua o curso. Os governos de várias comunidades autônomas, como Galiza, Cantábria e Valência, segundo relatos o mundo, eles pretendem Retornando as medidas preventivas mais rigorosas já nos próximos dias para interromper o novo pico. Portanto, os prazos para os lounges que recentemente foram autorizados a permanecer abertos até as 3h da manhã estão de volta, enquanto na Catalunha 30 ou 40 por cento dos gerentes de boates podem decidir automaticamente não retomar o trabalho por não poderem garantir a segurança.

Enquanto isso, o governo central se prepara para fortalecer a Ley de Seguridad Nacional No caso de potenciais crises futuras, como as causadas pela Covid-19. Todos os cidadãos adultos, conforme informações recebidas de Não, podem ser impostos e empregados pelas autoridades em funções e serviços considerados prioritários. As novas regras permitirão que as necessidades básicas sejam ordenadas para formar uma reserva estratégica Isso garante autossuficiência e evita especulações. Em suma, a memória do contrabando de máscaras, materiais de esterilização e escassez de máscaras ainda é recente, mas o projeto de reforma examinado pelo Conselho de Ministros ainda é ambíguo no que diz respeito à indenização e indenização aos que foram forçados a boicotar suas atividades. Para se colocarem no serviço público.

Portugal Em Portugal, no entanto, a situação da saúde piorou Por causa da variante delta, que agora está espalhada por quase todo o mundo: foi relatada em cerca de 100 países e, de acordo com o banco de dados Gisaid, já é prevalente na Índia, Reino Unido, Austrália, Cingapura, Indonésia, Malásia, Índia, China, Israel, Rússia e, de fato, Portugal. O banco de dados Gisaid acredita que a Delta é responsável por 76 por cento das infecções no paísEnquanto na Espanha era de 44%. De acordo com um relatório do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSA), A frequência relativa da variante teria sido de 89,1 por cento na semana encerrada em 27 de junho., um aumento acentuado de 45,8 por cento três semanas atrás.

READ Quais são os melhores e mais saudáveis ​​tipos de massa? Nas últimas 24 horas, o país, pela primeira vez desde fevereiro, registrou mais de 3.000 infecções: 3.288 novos casos, um aumento de 40 por cento em relação à semana anterior, que preocupou profundamente as autoridades. Também aqui, foram registrados ferimentos Especialmente entre os jovens não vacinadosNo entanto, o principal fator para manter o número de vítimas baixo, bem abaixo dos níveis de fevereiro. A economia está em colapso, as praias estão lotadas e o Primeiro Ministro Antonio Costa não tem nada a fazer além de pedir aos cidadãos que mantenham um alto nível de vigilância Enfrentando a quarta onda da pandemia O que sobrecarregou o país após a reabertura das fronteiras aos turistas europeus e britânicos foi decidida em meados de maio. Costa deixou claro nos últimos dias que não podemos nos distrair ou relaxar, lembrando aos portugueses que mantenham medidas de higiene e distanciamento social.

no momento Apenas 38% da população foi vacinadaabusada, a campanha foi aberta a menores de trinta anos. Para parar a infecção, O governo português decidiu na semana passada reimpor toques de recolher noturnos nos 45 municípios mais afetados, incluindo a capital Lisboa e Porto, a segunda maior cidade do país. Questionada sobre o possível aumento das restrições de saúde, a ministra da Saúde Marta Temido disse que não poderia descartar nenhuma medida. No entanto, ele disse, O governo não poderá colocar em prática novas restrições sem declarar o estado de emergência novamente E, para isso, vai precisar do apoio do Presidente da República, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que já se mostrou desfavorável.