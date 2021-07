Essas três frutas combatem o alto nível de açúcar no sangue e são perfeitas para nossas mesas de verão

Muitos italianos sofrem de diabetes. Na verdade, de acordo com o ISTAT, somente em 2016 na Itália havia 3,2 milhões de pessoas infectadas com a doença. No entanto, a capacidade de prevenir o aparecimento deste distúrbio não é impossível. Para fazer isso, será necessário seguir uma dieta saudável com baixo teor de açúcar e praticar exercícios regularmente.

Para ajudar nossos leitores, hoje vamos analisar três alimentos que ajudam a manter baixos os níveis de açúcar no sangue. Estas três frutas combatem o açúcar elevado no sangue e são perfeitas para as nossas mesas de verão. Vamos descobrir imediatamente quais são os frutos.

Muitos sabem que a saúde vem da mesa, mas infelizmente muitos não seguem os bons hábitos alimentares. No entanto, comer certos alimentos regularmente pode nos ajudar a evitar o desenvolvimento de condições médicas problemáticas, incluindo a discutida neste artigo.

De acordo com o Nutrition Journal, comer pequenas quantidades de mirtilos diariamente terá um efeito sobre os níveis de insulina no sangue. Esse fator deve levar a um risco menor de desenvolver diabetes, especialmente para aqueles que são propensos a essa doença.

Não apenas mirtilos, mas também outras frutas, pelas quais muitos italianos são ávidos, podem reduzir esse problema. Estamos falando de cerejas, alimentos ricos em antocianinas e pigmentos vegetais que ajudarão a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle nas pessoas em risco.

Finalmente, os amantes de frutas tropicais devem estocar manga, uma fruta com polpa de laranja e um sabor muito doce. De acordo com Nutrition and Metabolic Insights, apenas 15 gramas desta fruta liofilizada podem reduzir os níveis de açúcar no sangue.

