Luis Felipe Vieira, Queda Intocável | no exterior

Como se prendessem um chefe de estado. Desde ontem, o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, está sujeito a uma medida restritiva da liberdade pessoal por suspeita de ter cometido crimes gravíssimos e de o ter feito também à custa do clube que dirige.. O corredor estava no ar. Mas isso parecia impossível até que aconteceu. cabeça رئيس Benfica Na verdade, foi representado como intocável. Em vez disso, aconteceu, com o peso embaraçoso das acusações: quebra de confiança, fraude coercitiva, falsificação, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Vieira terá como se defender das acusações. Mas entretanto, passou a noite passada numa cela da Esquadra da Polícia do Estado Português em Moscavid.

Era uma vez algo intocável – O terramoto judicial que atingiu ontem Luís Felipe Vieira, Presidente do Benfica, marca um período em Portugal não só para o mundo do futebol. Porque naquela região a relação entre futebol e política é como ver o futebol em posição de manipular a política. Como o presidente do clube, Encarnado, marcou uma era longa e controversa para o clube, Que por sua vez se referia ao New York Times como algo como um estado soberano. Entre esta formidável força de influência, Luís Felipe Vieira é o presidente recordista para o cargo: eleito a 30 de Outubro de 2003, teria cortado 18 anos à frente do Benfica em menos de quatro meses. Para se ter uma ideia, pela ordem do período à frente do Benfica, o segundo é Pinto Mantova, com um período igual a cerca de metade do mandato da Fiera: 9 anos e 34 dias entre 22 de julho de 1917 e 25 de agosto de 1926 Objetos de um século atrás.

Nestes anos de gestão, as fortunas do Benfica foram variadas, com um início difícil em meio a um domínio do guarda-redes seguido de uma fase gloriosa. Seus pontos de vitórias referem-se a 7 Campeonatos da Liga, 3 Copas Nacionais, 7 Copas da Liga e 5 Supertaças. Mas desde ontem, a figura do chefe Encarnado podia ser vista lançando sobre ele uma luz completamente diferente. Nos seus quase 18 anos à frente do Benfica, sentiu-se que nada o podia derrotar. Nem mesmo a enorme dívida com o antigo Banco do Espírito Santo (hoje Novo Banco), o banco cuja falência no verão de 2014 ameaçava explodir a já frágil economia portuguesa e exigia uma intervenção urgente de 4,9 mil milhões de euros. Segundo estimativas fiáveis, as dívidas do grupo Promovalor, liderado pelo presidente do Benfica, ascendiam a 760 milhões de euros.. Um sinal apareceu de que o clima em relação a ele havia mudado quando Em maio passado, o Banco de Portugal rejeitou o plano de reestruturação da dívida como “irreal”.. Aí o presidente do Benfica percebeu que o seu tempo estava a acabar.

por conta do Benfica – Investigação e medidas restritivas contra outros arguidos. São filhos de Vieira (Tiago), do agente Bruno Macedo e do empresário José Antonio dos Santos. O primeiro, bracarense e bem enraizado no mercado brasileiro, orquestrou, entre outras coisas, os passos do treinador Jorge Jesus primeiro para o Flamengo e depois (de volta) para o Benfica. Por seu turno, dos Santos é accionista do Benfica e sócio da Vieira. Suspeita-se que o dinheiro do Benfica tenha sido utilizado para outros fins. Mas isso ficará claro com a investigação. Por enquanto, a única certeza é que o tempo de Luís Felipe Vieira à frente do Benfica acaba aqui.

Tweet incorporar