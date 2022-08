Campanha. A organização Fratelli d’Italia apresenta candidatos em Olbia – Ulpianova

ÓLBIA. irmãos Itália A campanha eleitoral na Sardenha começou em Olbia. Em meio à coletiva de imprensa realizada no Doubletree Hotel e apresentada pelo coordenador da cidade Marco Peroto líder do grupo para a sala Francesco Lollobrigida Liste brevemente as diretrizes do partido até a chegada declarada na Sardenha Geórgia Meloni Está programado para acontecer no dia 2 de setembro em Cagliari.

ausente Marcelo Pera (Candidato no Colégio do Senado de um único membro do Norte da Sardenha) Por motivos familiares, o partido apresentou o deputado cessante Salvatore Sasso Dida Candidato a Titular da Câmara, Coordenador Regional Antonella Zida Candidato Líder do Senado, Conselheiro Ambiental Regional Gianni Lampis Candidato ao Senado em um círculo eleitoral de um único membro do sul da Sardenha, Francisco Mora candidato da Câmara, Giovannino Satta E a Federica Porco Candidatos em Gallura ao Senado da República.

Entre os temas e pontos do programa, Lollobrigida falou da “Itália de joelhos, que vendeu seus principais ativos nos últimos anos: da companhia aérea às grandes empresas”. Em seguida, concentre-se em empresas de resorts costeiros. Antes da conferência, o parlamentar se reuniu com representantes de balneários litorâneos chefiados por Francisco Gambela.Os banhistas lutaram para proteger nossas costas da legislação europeia que impunha regras rígidas aos estados, mas não era aplicada em todos os lugares da mesma maneira que na Espanha e em Portugal.

Lollobrigida falou da continuação do trabalho na minoria parlamentar dos Irmãos da Itália: “Nós nos opomos no sentido de ‘nacional’, uma palavra que estávamos falando há apenas cinco anos. Quando consideramos certas algumas medidas, nós votamos nelas, e rejeitou outras, como a renda de cidadania que aboliremos no próximo estado”.

Ele explicou: “Não vamos abandonar aqueles que não têm oportunidade de trabalhar e que devem ser apoiados, mas os jovens de 20 anos devem ser colocados em condições de serem empregados ou então chegarão aos 30 anos sem ter trabalhado um dia. . Hoje temos empresas que não encontram Trabalhadores no turismo e transporte. Nove bilhões de dólares por ano em renda de cidadania é dinheiro desperdiçado. Acho que pelo menos metade disso deveria ir para apoiar aqueles que realmente não podem trabalhar, mas o resto deveria ser fornecido a startups e startups para criar empregos. Esta é a verdadeira luta contra a pobreza”.

Lollobrigida falou também da autonomia das regiões mais poderosas mas sem perder de vista a unidade do país, da Itália presidencial com cidadãos convidados a votar no Presidente da República. “Estamos com um estado ‘leve’ que lida com defesa, combate à imigração ilegal, saúde, justiça e escola, mas não é opressor para as comunidades locais.”

De acordo com o líder do grupo de IDE na Câmara, “O potencial desta ilha foi explorado em 10%. Escolhemos a Sardenha como prioridade. Aqui vemos a possibilidade de reconstrução e acho que foi a escolha certa. Mas não podemos acreditar que já ganhamos as eleições, temos que agir.” .

Especificamente de temas da Sardenha Salvatore Sasso Dida Falando sobre a economia: “Vamos pedir para verificar o compromisso que Giorgia Meloni assinou em 2018 com o movimento político Zona Franca. Vamos trabalhar na mesa de um estudo de viabilidade para uma zona franca integrada para toda a ilha da Sardenha.”

Deedeh também destacou a importância do transporte. Em 2020, o investimento direto estrangeiro propôs realizar uma mesa sobre transporte aéreo reunindo as duas empresas na crise da Air Italy e a Alitalia para reescrever as regras do transporte aéreo. Ninguém nos ouviu e hoje os trabalhadores da Air Italy se foram.”

O parlamentar cessante também falou sobre energia e infraestrutura: “O investimento estrangeiro direto não é contra os parques eólicos Marinha Mas deve ser planejado com os distritos” e sobre a ferrovia Olbia-Noro especifica que ‘atualmente no PNRR há apenas o trecho que vai do porto ao aeroporto de Olbia. Na nossa opinião, a região da Sardenha deve ser chamada para implementar a linha Nuoro Olbia. Giorgia Meloni diz que o PNRR deve ser revisto. Isso não significa cancelá-lo como alguém nos atribui, mas há urgência que precisamos rever.”