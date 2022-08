De Domino’s a Gap, o que está acontecendo

É um momento realmente sombrio para Grandes cadeias americanas decidiram recentemente levantar suas cortinas na Itália. Em um momento de profunda crise econômica causada pela combinação da epidemia e da guerra na Ucrânia, que nos últimos dois anos marcou fortemente os planos de pequenas e grandes empresas, nas últimas semanas assistimos ao declínio de algumas das principais Marcas americanas que estiveram em nosso país e que decidiram fechar suas lojas.

As empresas que fecharam suas portas certamente não o fizeram com tanta facilidade, com muitos funcionários agora desempregados e enfrentando um momento difícil para a economia. Mas quais grandes marcas decidiram deixar a Itália?

Marcas de moda dão as boas-vindas à Itália

Entre as primeiras marcas a deixar a Itália nas últimas semanas, há marcas de moda que, apesar da publicidade explosiva e grandes investimentos, decidiram fechar seus negócios. Após a despedida da marca Tory Burch E a marca de moda Banana Republictambém A diferença Tomar a amarga decisão de fechar com investimentos na Itália e saudar a economia do nosso país.

Na base da decisão das marcas americanas está uma briga quase inesperada devido à crise decorrente do Covid-19 e suas consequências. Na verdade, desempenhar um papel importante nesta crise éAlto nível de competitividade Do setor da moda que tem muito peso na Itália, mais do que em muitos outros países do mundo. De fato, em nosso país, a oferta é bastante grande e os players italianos, de pequenos a grandes nomes da moda, são uma importante referência em termos de estilo e qualidade de produção (Mas as marcas históricas de moda italiana também falham, falamos sobre isso aqui).

No entanto, a situação é diferente para roupas esportivas e streetwear, já que na Itália não há concorrentes significativos para marcas americanas. É por isso que marcas como Gap ou Tory Burch sofreram com essa crise e outras como Nike ou Supremo Não foram de forma alguma afetados pelo momento negativo, pelo contrário conseguiram abrir outras lojas.

Até a comida se despede da Itália com a Domino’s Pizza

As grandes marcas do setor de alimentos também são fortemente afetadas pela desaceleração econômica. Se a sorveteria Haagen das sorveterias foi uma das primeiras a receber a Itália, a despedida que fez tanto barulho nas últimas semanas é A pizza do dominó. Domino’s é uma marca pré-Covid conhecida por seu sistema de entrega inovador Muito afetado pela epidemia E a dupla concorrência cortou a receita das atividades em toda a Itália.

Quanto ao Domino’s, de fato, podemos falar de um real Falência da empresa franqueada que administra a rede na Itália Devido à forte concorrência de aplicativos de entrega como Glovo, Just Eat e Deliveroo, e por outro lado, com pizzarias individuais que, diante do aumento da demanda nos últimos dois anos de Covid, em muitos casos organizaram suas próprias sistema de entrega. A competição não fez nada além de precipitar a crise já em curso e ajudou a trazer a retirada da Itália.

No entanto, o exemplo da Domino’s Pizza serve de alerta para todas as marcas de alimentos não italianos. De facto, são sobretudo as marcas que sofrem, que apostaram numa oferta unificada, sem a adaptar aos gostos dos clientes do país, que, pelo contrário, soube fazer McDonald rejeitando o cardápio em uma chave local, enriquecendo-o com sugestões e ingredientes típicos da cultura gastronômica italiana (Falando em McDonald’s, eis como será chamado na Rússia).