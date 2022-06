Estrada Europeia da Cerâmica “Estrada Cultural” por mais 3 anos. Massimo Isola: A escolha do Conselho da Europa é muito importante

A rota europeia da cerâmica, após passar no ‘exame’ estabelecido pelo Conselho da Europa, recebeu recentemente uma renovação do certificado atribuindo a prestigiada marca, a marca do Caminho Cultural do Conselho da Europa para os próximos três anos. O processo de obtenção da certificação dos Rotas Culturais do Conselho da Europa é particularmente árduo e complexo e exige o cumprimento de vários critérios de qualidade: a dimensão geográfica da participação do respetivo território, o valor dos temas abordados, as atividades realizadas e as o programa, visibilidade da mídia e comunicações relevantes. Tudo isso deve ser comprovado a cada três anos por meio de um requerimento, o dossiê, que é posteriormente verificado por inspeções em diversos locais dos roteiros por avaliadores.

Os Rotas Culturais do Conselho da Europa são um importante instrumento de promoção do património cultural europeu, com o objetivo de criar redes de pessoas e lugares capazes de promover uma identidade europeia comum, que são de facto verdadeiros embaixadores do Conselho da Europa, e que, ao final por um processo muito rigoroso e seletivo, têm direito a usar diretamente o nome e o emblema. Com os últimos três prêmios entregues em maio deste ano, são atualmente 48 faixas aprovadas e uma longa lista de inscrições, mais de 70 inscrições, cujo perfil ainda está pendente ou não foi autorizado.

Poucos anos após a passagem da presidência do Roteiro Europeu da Cerâmica de Limoges (França) para Faenza, já são muitos os resultados obtidos, quer ao nível da expansão das relações internacionais, quer ao nível do número de membros, quer da candidatura a projectos europeus destinados a novas acções e aumento do financiamento. A Road Association tem 15 membros de 12 países diferentes: Itália, França, Alemanha, Holanda, Portugal, Polónia, Espanha, Áustria, Turquia, Noruega, Azerbaijão e Ucrânia. Existem também vários pedidos de adesão de novos membros no futuro.

La Strada della Ceramica é parceira em quatro projetos de cooperação:

Ceramicop. A cerâmica e a cultura criam amizades interculturais e cooperação internacional», nomeada pela European Road Ceramics Association como líder e financiadora do Programa de Mobilidade Juvenil Erasmus + KA1, que inclui, para além da Rota da Cerâmica Europeia, o Centro Benjamini de Cerâmica Contemporânea em Tel Aviv (Israel), a Escola de Arte Saules em Daugavpils (Letônia) e o Youth Spirit Center em Amã, Jordânia. O projeto prevê uma oficina internacional de cerâmica de 9 a 16 de julho em Faenza;

‘Turismo cultural circular’, também financiado pelo programa Erasmus +, que inclui o percurso cultural Carlo V liderado por Espanha e outros quatro parceiros europeus, incluindo a Rota da Cerâmica Europeia: é um projeto para melhorar as competências dos operadores turísticos sobre o tema do turismo sustentável, baseado no conceito de economia circular;

“Roteiros Culturais como atores-chave na promoção do património cultural europeu”, financiado pelo programa “Europa Criativa”, que inclui o Rota Europeu como parceiro e outros três importantes percursos culturais aprovados pelo Conselho da Europa;

“Youth4Culture”, financiado pelo programa Erasmus+, que visa envolver as gerações mais jovens em atividades de promoção do património cultural europeu.

Um maravilhoso panorama das oportunidades de Faenza, para confirmar e potenciar o seu papel central na promoção da cerâmica e também do mundo artístico, cultural, económico e social que a envolve. A notícia da aprovação pelo Conselho da Europa do European Ceramics Road Label para os próximos anos – O presidente Massimo Isola disse: Especialmente importante. Isso nos permitirá planejar nosso trabalho após esses anos difíceis. A retomada do trabalho está certamente condicionada pela epidemia e pelo evento de guerra no coração da Europa que certamente não ajuda. No entanto, apesar disso, conseguimos fortalecer nossa organização, expandir para novos parceiros e hoje a representatividade dos sujeitos foi bastante aprimorada. Nossos três gols. Continuar no caminho da expansão dos limites da estrada com a participação de outras cidades e novas instituições europeias. Continue a candidatar-se a projetos europeus e, finalmente, tente dar um vislumbre de turistas a esta rede. Na próxima semana, serão retomados os primeiros atendimentos que ganhamos antes da pandemia. Dezenas de novos ceramistas chegarão a Faenza de toda a Europa e Oriente Médio. Outra novidade notável, a Rota Europeia da Cerâmica pode contar também entre os seus membros a última entrada no Museu Nacional de Arte Popular da Ucrânia, demonstrando o outro valor cívico e cultural do nosso itinerário. A rota europeia nos ajudará a valorizar a cerâmica na Europa e aumentar a fama de Faenza. Será também uma oportunidade para trazer recursos, introduzir projetos e, assim, criar desenvolvimento.”

“Curso de estrada de cerâmica europeia – Por outro lado, explica Benedetta Diamante, gerente de estradas É uma poderosa ferramenta de promoção turística e cultural. A obtenção do certificado não foi evidente nem trivial, e foi de fato um longo trabalho preparatório até a apresentação do pedido. Portanto, ter a marca de prestígio é um grande motivo para nos satisfazer. Entre os vários projetos implementados, vale destacar o CeramicCop que, de 9 a 16 de julho, trará muitos ceramistas dos estados membros a caminho da cidade, incluindo israelenses e jordanianos, que participarão de oficinas em a cidade como o Museu Zawley e a Sede da Associação Gino Giminiani, onde produzirão seu trabalho e poluirão sua cultura com a cultura de nossas terras.”