Após o primeiro dia de negociação da semana, o que podemos acrescentar à nossa análise dos últimos dias? Escrevemos no fim de semana.Existem todas as condições em que as bolsas de valores podem voltar a subir entre segunda e terça-feiraMas depois da sessão de hoje, o recuo ainda não foi negado. Na verdade, essa hipótese para os mercados ainda não pode ser adiada, mas aqui estão os níveis e quando eles se tornarão muito prováveis.

Vamos passo a passo.

Às 18h05 do dia 23 de agosto, lemos os seguintes preços:

futuro dax

15.852

O futuro do Eurostoxx

4.177

Ftsy Mibe futuro

26.050

S&P 500. Índice

4.486,68.

Previsão anual da semana passada tornou-se baixista

Em vermelho, nossas projeções anuais para o Global Equity Index semanal para 2021.

Em azul, faça o gráfico dos mercados dos EUA até 20 de agosto.

Introduzimos um fuso horário em que o limite anual já deve ser definido para todos os mercados internacionais.

Previsão para a semana de 23 de agosto

A oscilação esperada é a seguinte:

Mínimo semanal entre segunda e terça e depois deixa espaço para subir até sexta-feira, que é o máximo do dia. Portanto, amanhã será esclarecido se o cenário será confirmado ou não.

Essa suposição dos mercados não pode ser descartada ainda, mas aqui estão os níveis e quando isso se tornará muito provável

Atenção, o declínio que já dura vários dias não foi negado.

futuro dax

A tendência de baixa continua. Reversão de alta vendida com fechamento diário em 24 de agosto acima de 15.935.

O futuro do Eurostoxx

A tendência de baixa continua. Reversão de alta vendida com fechamento diário em 24 de agosto acima de 4.181.

Futuro Ftse Mib

A tendência de baixa continua. Reversão de alta vendida com fechamento diário em 24 de agosto acima de 26,165.

S&P 500. Índice

A tendência de alta está em andamento. Reversão de baixa vendida com fechamento diário em 24 de agosto abaixo de 4.406,80.

Quais negociações devem ser realizadas na terça-feira?

Manter posições compradas no S&P 500 e ficar consistente com os demais indicadores analisados. O fechamento das negociações de amanhã será crucial, pois pode negar novas mínimas ou trazer a mesma hipótese de volta ao jogo.

Como de costume, iremos passo a passo.