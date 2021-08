Leonardo, o segundo ensaio do programa europeu OCEAN2020 está em andamento

Leonardo lançou a segunda experiência do OCEAN2020, o Programa Europeu de Pesquisa Militar de Observação Naval

Identificação e identificação de ameaças de superfície e subaquáticas, estes são os cenários operacionais que irão caracterizar o Segundo Espetáculo Marinho Ocean 2020 (Open Cooperation for European Maritime Awareness), o maior projeto europeu de investigação militar sobre segurança marítima, liderado por Leonardo. As operações no Mar Báltico ocorrerão no final de agosto e envolverão o uso de 13 sistemas pilotados remotamente, quatro unidades navais – um navio de apoio logístico sueco, um navio patrulha lituano, um destruidor de minas polonês, um navio de pesquisa alemão – um satélite e dois postos de comando.

Os sistemas de controle remoto provarão ser viáveis periódicos NS Avaliação de ameaçaGraças às imagens obtidas pelos diversos sensores de bordo, permitem a implementação de dois cenários. No primeiro caso, vigilância, interdição e engajamento com múltiplas ameaças de superfície serão realizadas, enquanto o segundo caso se concentrará na identificação de atividades hostis subaquáticas e na detecção de forças especiais inimigas em áreas costeiras.

LeonardoE a força do sucesso da primeira demonstração, que foi realizada em 2019 no Golfo de Taranto, vai participar do exercício, coordenado por Difícil, com várias soluções inovadoras, incluindo o helicóptero SW-4 SOLO pilotado remotamente, integrado – assim como o drone Patroller da Safran – com o Radar de Vigilância por Varredura Eletrônica (AESA) Osprey 30 capaz de suportar uma ampla gama de missões e oferecer cobertura completa de instrumentos. Asa fixa rotativa e plataformas não tripuladas.

Foi instalado na unidade marítima P11 Žemaitis da Marinha da Lituânia, e sistema de gerenciamento de combateO m (CMS) da Leonardo garantirá a interoperabilidade com o SW-4 SOLO, integrando e coordenando informações do drone com sensores e sistemas de bordo em tempo real. Sua tecnologia avançada fornece aos operadores consciência situacional completa, junto com a capacidade de responder instantaneamente em qualquer contexto. Por fim, a Leonardo fornecerá serviços de observação da Terra, por meio da plataforma SEonSE (Smart Eyes on the SEas) da e-GEOS (ASI 20% – Telespazio 80%), utilizando as capacidades do satélite Cosmo-SkyMed.

Ocean 2020 Pretende dotar as Forças Navais Europeias da demonstração do Sistema de Sistemas, uma arquitectura aberta e interoperável que integra dados de diferentes plataformas e permite um Centro de Operações Europeu, cujo protótipo será instalado em Bruxelas, para melhorar o conhecimento e capacidade para planejar e gerenciar operações em tempo real.

OCEAN2020, financiado pela União Europeia (EU Preparatory Work on Defense Research) é o projeto mais importante para o primeiro concurso. Leonardo lidera uma equipe de 43 sócios de quinze países europeus, incluindo indústrias, organizações de pesquisa e os ministérios da defesa da Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Portugal e Lituânia.