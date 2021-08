Nasceu oficial da Telepass Digital, Divisão de Mobilidade Inteligente

Palavras honorárias que ele expressou para esta ocasião Marco Cavon, CEO da Wise Emotions:

Temos o orgulho de transformar uma pequena start-up em uma fábrica digital capaz de apoiar a Telepass em sua evolução de uma empresa italiana histórica para uma empresa de tecnologia com grandes ambições no mercado europeu.

Em vez disso, comente sobre a milésima passagem na história da empresa Gabriele Benedetto CEO da Telepass:

Com o nascimento do Telepass Digital, seremos capazes de desenvolver novos recursos integrados ’em casa’, oferecendo uma experiência digital cada vez mais fácil e intuitiva para pessoas em movimento, para acompanhar o tempo. A Telepass acredita fortemente em startups, nas quais decidi investir há algum tempo, e com a aquisição da Wise Emotions vamos atrair novas mentes jovens, 35% delas mulheres, capazes de renovar o DNA cultural de uma cultura. Uma empresa que, apesar de seus trinta anos de história, nunca abandonou a abordagem dinâmica e curiosa de uma empresa iniciante em formação.