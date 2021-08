As repercussões econômicas do colapso do turismo causado pelo vírus Corona na zona do euro

Com a estagnação das viagens causada pela COVID-19, o vício em turismo foi um fator importante para explicar por que alguns países foram afetados mais no crescimento econômico do que outros durante 2020. A Europa não foi exceção: o declínio do turismo foi um dos principais motivos da pandemia afetou gravemente as economias da Grécia e da Itália, em particular de Portugal e da Espanha.

Em janeiro de 2020, o Fundo Monetário Internacional esperava que a zona do euro crescesse 1,3% naquele ano. Com o início da pandemia COVID-19, os resultados foram muito piores: a economia da zona do euro contraiu 6,4%. Embora todos os países da zona do euro tenham sido duramente atingidos, houve diferenças notáveis ​​na profundidade da recessão: por exemplo, a economia da Lituânia encolheu menos de 1% e a Alemanha 4,6%, mas a Itália 8,9% e a Espanha 10,8%. .

A gravidade dos surtos em muitos países claramente desempenhou um papel: as mortes relacionadas ao COVID na Itália e na Espanha foram muito maiores do que na Alemanha ou na Lituânia em termos de tamanho da população, e as barreiras associadas durante o ano foram muito mais severas. Mas outros fatores também desempenharam um papel decisivo. Esta foi uma recessão sem precedentes, afetando em particular os setores altamente interconectados. Conforme descrito em um blog recente, o turismo internacional sofreu um retrocesso, com graves consequências para os setores afetados e os países mais dependentes desses setores.

O gráfico acima ilustra a importância do tamanho do setor de turismo em relação ao PIB para a compreensão das consequências econômicas da pandemia na zona do euro. A participação média do turismo no PIB de 2015 a 2019 – antes do início da pandemia – no eixo horizontal representa a profundidade da contração causada pelo coronavírus em 2020 (em comparação com as projeções pré-COVID) no eixo vertical e a relação estatística entre eles.[1][2]

Em suma, a dependência apenas do turismo poderia explicar mais da metade da variação entre os países no desempenho do crescimento entre os países da zona do euro no ano passado. Por exemplo, a relação estatística entre a participação do turismo e a gravidade da recessão subsequente indica que um país com participação do turismo na Itália ou Espanha (mais de 5% do PIB) diminuirá em mais de dois pontos percentuais em mais de um país. Um país como a Lituânia ou a Holanda (onde a participação do turismo é inferior a 2%).

O próximo passo lógico é adicionar variáveis ​​a este modelo que medem a gravidade da epidemia e as restrições de produção associadas, como mortes relacionadas ao coronavírus com base na população e o aumento dos bloqueios ao longo de 2020 (medido pela Universidade de Oxford). Quando fazemos isso, explicamos 80% da variação de crescimento entre os países da zona do euro.

As economias da zona do euro estão se recuperando este ano, mas a pressão continua nos setores mais afetados. Até que o turismo e as atividades de lazer se recuperem totalmente, provavelmente veremos diferenças na velocidade de recuperação em direção às tendências pré-pandêmicas.

[1] A parcela do turismo aqui referida é uma estimativa do valor adicionado diretamente representado pelas atividades turísticas. Os resultados usando a métrica de turismo mais abrangente que também incluem gastos de investimento relevantes e insumos domésticos adquiridos pelo setor de turismo são quase idênticos.

[2] Para a Irlanda, usamos uma medida ajustada da atividade econômica (a chamada ‘renda nacional bruta ajustada’ – RNB *) em vez do PIB. O RNB * captura melhor a atividade econômica doméstica ao excluir o impacto nas contas de lucros e perdas das transações financeiras de empresas multinacionais, especialmente aquelas que envolvem transferências de propriedade intelectual.



A Brookings Institution é financiada por meio do apoio de uma variedade de fundações, corporações, governos e indivíduos, bem como doações. A lista de doadores está disponível em nossos relatórios anuais publicados online aqui. As descobertas, interpretações e conclusões deste relatório são de responsabilidade exclusiva dos autores e não são afetadas por quaisquer doações.