Romênia, taxa reduzida para aposentados: como transferir residência

A aposentadoria no exterior é uma escolha difícil. No entanto, muitas pessoas escolhem um país com sistemas fiscais subsidiados. A Romênia é um exemplo.

Não só Portugal. No período em que se fala em criar uma zona franca (Calábria) para usufruir da pensão sem incorrer em impostos elevados, também se mantêm as discussões sobre as pensões a serem gastas no exterior. Nesse sentido, existem vários países, inclusive na União Europeia, que permite que você passe o seu período de aposentadoria Sem se sentir sobrecarregado por um sistema tributário muito pesado. Portugal é disso exemplo, tanto que a própria Liga, ao propor a Calábria como região isenta de impostos, falou do modelo lusitano.

No entanto, a linguagem da redução de impostos também é falada no Oriente. A Roménia, por exemplo, é um dos países onde os impostos sobre pensões são menos pesados, tanto para empresas como para particulares. Não só os aposentados que terminaram seus trabalhos, mas também as empresas que transferir seus negócios Para tirar proveito de um sistema tributário subsidiado. A atratividade do mais importante: para pessoas físicas, é aplicada uma taxa fixa de 16%, enquanto a alíquota para aposentados é de 10%. Um terço em comparação com o italiano.

Como transferir uma pensão na Roménia: procedimentos

Obviamente, mudar de residência para o exterior é um procedimento demorado. Não só em termos de afeto e costumes (você ainda tem que sair do país e aprender um novo idioma), mas também em termos de burocracia. Registro no Registro de Italianos Residentes no Exterior (Aire)Por exemplo, é indispensável. Além disso, será necessário passar pelo menos 186 dias por ano no país escolhido (neste caso, a Romênia), a fim de estabelecer que as relações fiscais com o país de origem tenham cessado definitivamente.

A Agência Fiscal também tomará medidas para realizar as verificações necessárias quando da transferência de residência para o exterior. Também para garantir que não haja problemas com alojamentos falsos ou de qualquer outra natureza, com o objetivo de evitar políticas fiscais. praticamente, Se você realmente deseja migrar para o exterior Para aproveitar a aposentadoria, é bom entender que as relações com seu país devem ser minimizadas, pelo menos em termos de influência apenas. Todo o resto será monitorado e isso se aplica a todas as transferências para outros países. Romênia incluída.