“Em Lunigiana existem 15 hectares de castanheiros desertos. Cuidado com os produtos estrangeiros que são considerados italianos. ”

LUNIGIANA – A farinha de castanha Lunigiana Dop comemora o seu 10º aniversário no Registo da UE com um ano de elevada qualidade apesar dos reveses climáticos. A safra de 2021 não será a mais generosa em termos de quantidade, com a safra de castanha estimada em um pouco menor (-15%) com diferenças significativas entre alta e baixa, mas permanecerá positiva. O grupo está em andamento. Para a farinha Dop, obtida com precisão seguindo um regime estrito que previa a secagem lenta do antigo fogo de mate, seleção manual e moagem de pedra, espera-se que a produção aumente em relação ao ano passado, quando os quintais certificados eram de apenas 21 em comparação com 38 em 2019. Será introduzida a farinha Dop ““ Nova ”só está disponível no mercado a partir de 15 de novembro, conforme exigido pelo sistema disciplinar. Dizer que é Coldiretti Massa Carrara com base na análise da Assembleia Nacional “Citta del Castagno”.

“O produto novo e, portanto, o convertido também não vai perder nas mesas. Foi uma época anómala, como foi o caso de outros produtos agrícolas importantes como as azeitonas cuja produção caiu para mais de metade em Lunigiana, mas para as castanhas seria bom geral. – Análise Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – O verdadeiro tema do presente é o abandono dos pomares de castanhas que favoreciam as importações do exterior quando o negócio da castanha era uma fonte indispensável de sustento familiar e de rendimentos agrícolas para estas terras. A cadeia de abastecimento da castanha é uma cadeia de abastecimento que pode garantir rendimento, emprego, compromisso e as interessantes perspectivas de transformação associadas ao crescente setor da restauração, bem como ao setor do turismo outonal. ”

Coldiretti estima que só em Lunigiana existem pelo menos quinze hectares de castanheiros abandonados. “Porém, o risco – continua Ferrari – é encontrar no prato castanhas estrangeiras principalmente de Portugal, Turquia, Espanha e Grécia que muitas vezes são consideradas italianas, com forte repercussão nos preços pagos aos seus produtores. há necessidade de restaurar os castanheiros agora abandonados na bela Lunigiana e, em geral, na nossa região, de os reproduzir novamente. Ainda há muito espaço. ”

Daí o pedido de maior controle sobre a origem das castanhas postas à venda na Itália. Pior ainda é o caso dos produtos transformados, para os quais não há obrigação de rotular a sua origem, e das farinhas de castanha, para as quais não existe um código aduaneiro definido, nem mesmo se sabe quantos produtos são importados. “Também preste muita atenção à farinha de DOP. A DOP só pode ser comercializada a partir de 15 de novembro. – explica Ferrari – este ano, devido à grande queda tardia das castanhas nos pomares de castanhas, virá ainda mais tarde. Leia o rótulo com atenção e certifique-se de ter um lema comunitário. O cumprimento das especificações garante a qualidade. ” Um marco, para a farinha Dop premium da Lunigiana, festejada na BuyFood pela Consultora de Agricultura Stefania Saccardi, por ocasião da visita à Apella, na semana passada, é o depoimento a Barbara Maffei em representação de todos os produtores.

No entanto, se você não quer se arriscar a comprar castanhas torradas estrangeiras, muitas vezes à venda no centro da cidade por um preço alto, Coldiretti convida os consumidores a prestar atenção na qualidade e sugere o recurso a utensílios domésticos mais realistas para garantir um produto fresco. . Seguro e acessível. Então é melhor ir às feiras dos produtores de Campagna Amica, onde é possível fazer boas compras com qualidade, ou recorrer às empresas agrícolas e redescobrir a alegria de participar da colheita da castanha na floresta.

para obter informação www.massacarrara.coldiretti.it Ou a página oficial do Facebook @coldirettimassacarrara.