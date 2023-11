Editorial de Roberto Napolitano L’ALTRAVOCE dell’ITALY Uma manobra de crescimento zero

Os dados evitam em um pingo uma recessão técnica, mas já tornam a lei orçamentária obsoleta e temem correções. Deve ser construído um caminho confiável para sair da recessão. O risco a evitar é regressar a Itália antes do segundo milagre económico. A dívida dos EUA é de 138% do PIB e estamos em 140%, mas houve crescimento lá enquanto esteve aqui e parou. O Primeiro-Ministro deve contar com pessoas organizadas que evitem interromper a narrativa italiana sobre uma economia resiliente e restaurem e comuniquem um horizonte de investimentos e reformas para causar impactos imediatos.

Foi dado um passo para ajudar as pessoas de baixos rendimentos a sobreviver e com razão. Continuámos a apertar as restrições à Segurança Social, avançando mais rapidamente do que nunca para a plena restauração da lei Fornero seguindo um caminho que representa uma condição preventiva inevitável para a sustentabilidade da nossa dívida pública, muito importante mesmo que já não seja mais suficiente devido à combinação de uma taxa de natalidade decrescente e um crescimento atrofiado. As empresas não ganharam nada. A construção trata da saída da propriedade super bônus.

Aguardamos o próximo lote de investimentos públicos realizados pela Autoridade Ferroviária Nacional, que por sua vez mobilizará o investimento privado, mas já passaram seis meses e estamos a fazer o nosso melhor para que a Europa não concorra aos benefícios fiscais incluídos no Plano de recuperação energética da UE. O que, à sua maneira, é uma continuação dos incentivos 4.0 ao aumento que foram o combustível para o motor Made in Italy e que fizeram e ainda fazem melhor do que as suas empresas irmãs alemãs, francesas e espanholas, mas a tal ponto que é já não é suficiente para apoiar o crescimento italiano.

Esta manobra evita o desastre e coloca Salvini frente a frente com a sua duplicidade incurável (a questão previdenciária), já que a 103ª cota com sanções é pior que a 104ª cota, assim como o retorno do padrão de esperança de vida (a pura lei Fornero) é a única possível elemento de seriedade. O país tem os maiores gastos com seguridade social do mundo em comparação ao PIB (cerca de 17%). Esta manobra é apresentada com um texto completo que será analisado pelo Parlamento no dia em que o Istat soar o alarme sobre a economia italiana com crescimento trimestral zero.

Estes dados abstratos e brutos evitam por um pingo uma recessão técnica, mas é evidente que a esperança de que a estimativa seja confirmada e não revista em baixa torna o problema italiano, que é o problema do crescimento, bastante claro. Na ausência disso, a nossa economia, que continua a ser a melhor em comparação com a pré-Covid e ainda se compara a um número pior que o da Alemanha e ligeiramente inferior ao da França, é a economia que depois do período mágico de dois anos de Draghi é de +12,3%. Ele está dançando perto do Zero há seis meses. E este facto, aos olhos de quem nos observa de perto, faz com que a manobra que falta fazer torne a navegação parlamentar já obsoleta. Porque com previsões de crescimento de +1,2% e mais um quarto de zero, elevando o crescimento ganho para 0,7%, é claro que ninguém pode mais descartar uma correção da manobra em curso.

Tinham razão aqueles que ontem quiseram afirmar que a grande falta de manobra é o crescimento. O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, tinha razão quando sublinhou que o importante é evitar uma recessão na Europa e que o governo italiano, como todos sabem, tem recursos limitados. A primeira e mais importante questão para a Itália hoje é construir um caminho fiável para sair da recessão. Porque o perigo real que enfrentamos, mesmo que tenhamos todos os meios para o evitar, é agir como um camarão e regressar a Itália antes do segundo milagre económico italiano, e marcar mais dois anos de recessão. Esta questão (real) surge ainda antes do problema da sustentabilidade da dívida, três quartos da qual está agora nas mãos italianas, e da superação do défice, que o novo tratado tornará obviamente mais evidente.

O FMI estima que a dívida dos EUA chegará a 138% do PIB no próximo ano, quando a nossa chegar a 140%, mas a questão é que houve crescimento lá enquanto esteve aqui e parou. Ironicamente, se você conseguir criar um déficit extra para fazer as coisas que lhe trazem crescimento, e não a dívida vitalícia de um bônus de superconstrutor, você terá sorte. O que é preciso quebrar imediatamente é este ciclo nefasto em que não faltam quem repita dia após dia que os fundos europeus para o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr) são quase mais difíceis e, obviamente, mais caros. , e não o maná que poderia permitir o relançamento da capacidade de gastos produtivos públicos e privados. O trabalho de Fitto deve ser apoiado nas fases de implementação e como força motriz para a construção de confiança em escala.

Não podemos continuar a adiar a implementação do ciclo de reformas estruturais, da concorrência à equidade, que são cruciais para atrair investimento, criar rendimentos e novos empregos. O Primeiro-Ministro deve procurar rapidamente pessoas capazes e organizadas que evitem interromper a narrativa italiana de uma economia resiliente, equipada com um excedente comercial e uma posição fiscal líquida positiva de que Espanha, Portugal e até França não desfrutam. Devemos restaurar o horizonte de crescimento a longo prazo e dispersá-lo para que comece a ter os seus efeitos imediatamente, porque a economia está a viver de acordo com as expectativas e outro quarto de percepções negativas poderá criar danos dos quais será difícil recuperar posteriormente.