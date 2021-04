Um guia para trocar seus pneus de verão 2021: quando eles cabem e acessórios úteis

Pneus de inverno a verão

Mesmo que o compromisso termine hoje, isso não significa que a mudança deva ser feita em 24 horas. Os motoristas estão à sua disposição Um mês para Recoloque seus pneus de verão: Haverá tempo para substituição Até o próximo dia 15 de maio. Até o momento, parece que não há prorrogações planejadas, mas em 2020, devido ao bloqueio, o governo estendeu o prazo para troca de pneus até o final de junho.

O mesmo processo não deve ser repetido em 2021, apesar das restrições da Itália. Falando sobre CompromissosExistem, no entanto, dois tipos de Exceções Para ser levado em consideração. Obviamente, a primeira preocupação Pneus para todas as estações, Também conhecido como’4 Estações“Por sua própria natureza, esses pneus Eles podem Usado no verão e no invernoMesmo que não seja recomendado usá-lo em um grau mais “profissional”.

Os pneus para todas as estações podem enfrentar invernos, mas aqueles que muitas vezes se encontram em condições de neve extremamente quente e frequente devem optar por invernos verdadeiros. Em qualquer caso, quem usou estas tampas durante a estação fria não terá que fazer nenhuma modificação. bem ali A segunda exceção Refere-se a pneus de inverno (especificado por Sigla M + S. Significa lama + neve, o que significa lama e neve) com O símbolo de velocidade é igual ou superior Conforme indicado no documento de registro do veículo. Na verdade, a lei prevê a troca obrigatória dos pneus M + S apenas com um símbolo de velocidade inferior. Esta obrigação também se aplica a todas as classes no caso absurdo de possuírem um símbolo de velocidade inferior ao indicado no manual.

Observe que o símbolo de velocidade é alfanumérico e está localizado diretamente no pneu. Refere-se principalmente à velocidade máxima suportada para viajar com segurança. Este símbolo deve ser comparado Com a pessoa no documento de registro do veículo. Quem for pego com pneus incompatíveis corre o risco de multa de € 422 a € 1695 com possibilidade de retirada do título de registo.