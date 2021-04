União Europeia rumo a um acordo sobre as diretrizes para o “corredor verde”. Mas a aprovação final está longe (e o turismo está tremendo)

Ontem, quarta-feira, 14 de abril, o Comité de Representantes Permanentes junto da União Europeia anunciou Coreper, A um acordo sobre normas de certificação que comprovam a imunidade da Covid-19 com o objetivo de facilitar a liberdade de circulação dentro da União e dos outros países que irão aderir à iniciativa – Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein. Depois dessa etapa, seguirão as negociações com o Parlamento Europeu, o objetivo é finalizar o texto até maio, mas levará mais tempo para chegar a um acordo jurídico. Condições Passe Verde Eles correspondem aos anunciados há um mês: para obter o “sinal verde”, a pessoa deve ser vacinada com uma vacina reconhecida pela EMA, ter teste negativo ou se recuperar do vírus.

A obtenção do Corredor Verde “não é uma condição prévia para o exercício do direito de livre circulação”, o que significa que não é um documento de viagem. no Propaganda “O princípio da não discriminação foi afirmado, especialmente em relação a pessoas não vacinadas”. Cabe aos Estados-Membros decidir como utilizar o certificado, que embora muitas vezes referido e anunciado como passaporte de vacinação, não é um passaporte para viagens ao estrangeiro nem um certificado de vacinação.

Corredor Verde é uma ferramenta para salvar o verão dos estados membros com uma profissão de turismo

Com estas palavras, há toda a dificuldade em lidar com uma das questões espinhosas mais difíceis nos próximos meses, mas atualmente o Passe Verde é acima de tudo a ferramenta que trabalha para salvar o verão dos estados membros que mais dependem do turismo . Grécia, Espanha, Portugal e Itália querem chegar a um acordo o mais rápido possível para permitir que os potenciais turistas façam reservas com segurança, mas dada a lentidão das instituições europeias, o acordo legal só chegará em junho. É tarde demais para reviver a estação de deterioração do ano passado.

Ciente de suas limitações, Bruxelas permitirá que os governos avancem com as regulamentações nacionais até que o sistema se torne uma realidade. Portanto, cada país desenvolverá suas próprias regras e autorizações de entrada digital, mas não está claro se os diferentes sistemas e regulamentos serão capazes de se integrar. Atenas é o governo mais ativo até o momento, com acordos bilaterais para abrir rotas turísticas promissoras Ilha livre de Covid, Que é uma possibilidade associada Propriedades A geografia helênica que também faz convertidos está na Itália, pois não faz sentido falar sobre isso nos mesmos termos.

Mas existe ansiedade e ansiedade. Para hotéis e restaurantes italianos, espera-se que 2021 seja muito semelhante a 2020. As vendas dificilmente serão retomadas depois disso. Discriminação de 44% registrado Por Confcommercio ano passadoE a De acordo comanalisando Coldiretti em dados do Banco da Itália causou uma perda de receita de 25 bilhões de euros, Um montante igual à primeira parcela do fundo de resgate. Em 2020, as receitas do turismo estrangeiro caíram 61% e 2021 promete apenas pequenas melhorias. A queda do turismo nacional e a quase total ausência de viagens de negócios e grandes eventos também afetaram o setor.

A regulamentação nacional corre o risco de repetir o mesmo caminho que Rastreamento de contato: Sozinho

Enquanto se aguarda o Corredor Verde Europeu, os regulamentos nacionais de certificação de imunidade correm o risco de repetir o mesmo caminho que o Rastreamento de contatoSozinho. A Estônia, um país muito avançado em digitalização, está desenvolvendo seu passe para ser apresentado no final do mês. Dinamarca introduziu um Sistema de certificação pessoal Uma vacinação, esfregaço negativo ou recuperação de vírus é reconhecida. O Passagem corona O dinamarquês ainda não pode ser usado para viajar ao exterior, mas já é usado para chegar a cabeleireiros, salões de beleza, estúdios de tatuagem e autoescolas.

Eu experimentei com a França com a Air France a Meu número passe Para quem já viajou para a Martinica, Guadalupe e Estados Unidos. Angela Merkel gerou polêmica depois de dizer que, quando a Alemanha for capaz de oferecer vacinas a um número suficiente de pessoas, o governo terá de considerar se concederá acesso a apenas algumas áreas às pessoas que foram vacinadas. O atraso da campanha de vacinação afastou o momento em que os países europeus têm de decidir como organizar uma sociedade em que as pessoas sejam vacinadas ou aguardem a sua dose e com pessoas que não podem ou não querem ser vacinadas. Há muitas questões a serem resolvidas, desde o uso de dados pessoais até as liberdades e direitos constitucionais.

Von der Leyen está negociando com a Pfizer para entregar 1,8 bilhão de doses

Alguns desses problemas podem ser resolvidos, como fizeram a Dinamarca e a União Europeia, contornando e expandindo os padrões de modo que aqueles que não podem ou não querem ser vacinados não sejam discriminados. Mas com o avanço das campanhas de vacinação, o debate sobre a introdução de um compromisso de vacinação para reanimar a economia se apresentará com todos os seus problemas. Ursula von der Leyen anunciou negociações com a Pfizer / BioNTech para fornecer vacinas que prevêem 1,8 bilhões de doses a serem entregues de 2021 a 2023. Uma vez introduzidos, os certificados de vacinação podem continuar a ser usados ​​por muito tempo.

