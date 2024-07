Stellantis, a difícil situação entre paralisações de produção e greves de Cobas – Chieti

Atissa. A produção é interrompida e a Cobas entra em greve na Stellantis Europe Atessa, (anteriormente Sevel), a maior fábrica em Abruzzo onde o modelo de camião Ducato é produzido. A fábrica foi fechada por falta de componentes necessários à preparação do caminhão Ducato e pela utilização de um Sego novo no período de 29 de julho a 4 de agosto. Esta noite para o terceiro turno e amanhã, 4 de julho, para o primeiro e central turno A produção foi interrompida devido a problemas no fornecimento de componentes dos veículos. A direção da empresa anunciou isso hoje aos sindicatos. Quanto à suspensão desta noite e de amanhã, foi apurado que a paralisação da produção não está relacionada ao Ckd do centro de cobertura de carroceria e acabamento do veículo. A própria empresa anunciou que será solicitada a retomada da produção. Na mesma reunião, foi também informado que, como medida cautelar e cautelar, seria utilizada uma semana adicional de indemnização por despedimento normal, além de outros salários já exigidos. A nova Semana Cigo foi agendada de 29 de julho a 4 de agosto e foi definido o número máximo de funcionários totais na fábrica de Atessa. Esta decisão não afeta o Ckd do lastratu

Em resposta às demissões e contra a linha do CEO da Stellantis, Carlos Tavares, Cobas ex Sevel, da Atessa, anunciou uma série de hiatos

A abstenção do trabalho diz respeito à recuperação da produção e à obrigatoriedade de horas extras. O memorando da Copas destaca a suspeita de que Suposto A crise dos camiões é, na verdade, apenas uma forma de transferir a produção para outro lugar, por exemplo, para a Polónia, onde os custos de mão-de-obra são mais baixos.

Aqui fica a nota completa: “Um trabalho bem feito não é um trabalho excepcional. Horas extras trazem o salário da demissão! Se o clima mudar com a Stellantis, para Adolfo Orso, Ministro de Negócios e Indústria da Itália, dizemos que falta garante aqui, porque o mercado automóvel italiano no nosso país “em queda livre. Agora começou um fundo de despedimento na antiga cidade de Sevilha que incluirá inicialmente 400 trabalhadores: durante este período a produção diminuirá 30%, incluindo todas as indústrias relacionadas, enquanto é provável que os turnos aumentem na fábrica.” Mirror” na Polónia e em França a crise não se fez sentir.

A demanda por picapes está realmente diminuindo ou o corte de custos que o Sr. Carlo Tavares fez desde que estava no comando da Stellantis está em vigor?? Nós Cobas apoiamos a linha transparente segundo o princípio do bom negócio, para que todos possam trabalhar! Para os capitalistas, “fazer bem” traduz-se em “produtividade”, que é muitas vezes “excepcional”. Então digamos o suficiente para recuperar a produção e as horas extras obrigatórias declarando greve:

– quanto aos recalls obrigatórios e horas extras em todos os sábados, em todos os turnos de produção (06, 13, 20 e 27) em julho de 2024, na Stellantis Atessa Plastic Unit Spa (antiga FCA Plastics Unit);

– Em relação a recalls obrigatórios e horas extras todos os domingos, em todos os turnos de produção (07, 14, 21 e 28) de julho de 2024, na Stellantis Atessa Plastic Unit Spa (antiga FCA Plastics Unit).”