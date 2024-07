O novo Lancia Gamma, o carro-chefe inconfundível: uma joia das corridas de arrancada para a família e muito mais

Uma temporada inovadora que revisita o passado para olhar para um futuro brilhante: aqui está o novo Lancia Gamma.

Nos últimos anos Stellantis Ela tomou uma nova direção ousada para muitas de suas marcas. Neste contexto, foi traçado um plano para a marca histórica baionetaAnunciando uma era de renovação e ambição.

o novo Lancia Gamapor exemplo, está prestes a tornar-se a marca emblemática, um símbolo do renascimento da Lancia e da sua dedicação à excelência e à inovação.

A mudança faz parte de uma estratégia mais ampla da Stellantis para fortalecer a presença da Lancia na região Mercado europeu premiumcom especial foco na qualidade, design e experiência do cliente.

Com estas importantes mudanças, a Stellantis demonstra o seu compromisso em revitalizar a Lancia e transformá-la numa Uma marca desejável e respeitada Na cena dos carros de luxo.

O novo Lancia Gamma está chegando

O renascimento da marca é hoje um tema quente no mundo automotivo, e o foco deste renascimento está em Novo Lancia Gama, Programado para 2026. Este novo carro-chefe promete ser um ponto de viragem para o fabricante italiano, com um design que promete ser exatamente isso Uma homenagem ao jamma histórico da década de 1970Mas com os olhos postos no futuro.

A nova coleção anunciada pelo CEO da Lancia Lucas NapolitanoSerá um carro com., que combina a elegância de um sedã com a praticidade de um cinco portas. Comprimento aprox. 4,70 metros Isso o coloca na categoria de pequenas dimensões para um carro-chefe, mas não menos famoso. A plataforma sobre a qual será construído é Estrela médiasugere que será produzido numa das três fábricas da Stellantis: Sochaux, Eisenach ou Melfi, sendo que esta última parece ser a candidata mais natural à produção.

Ainda temos que esperar

O coração pulsante da nova coleção será… Propulsão elétricaem linha com o anúncio da Lancia de passar para uma oferta comercial exclusivamente elétrica a partir de 2026. Com Seu alcance é estimado em cerca de 700 km No ciclo WLTP, o novo grupo posiciona-se como um sério concorrente no mercado dos sedans elétricos de luxo, visando competir com os gigantes alemães neste segmento.

Os interiores serão outro ponto forte, com especial atenção aos estofos e à tecnologia. Espera-se que forneça gama Uma evolução do sistema SALA introduzido no Ypsiloncombinados com tecidos sustentáveis ​​e couros de origem italiana, para uma cabine que promete ser uma sala verdadeiramente luxuosa.