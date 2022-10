Hipotecas, as taxas estão subindo. É melhor constante ou variável? Diferenças e simulações, veja como escolher

Hipotecas e reduzir soluções. Desde o início do ano registou-se uma contração global de 22,6% face aos primeiros nove meses de 2021 (-25,5% só em setembro), mas importa referir que o desempenho negativo do setor é determinado pelo colapso. As soluções verticais caíram, de acordo com a última pesquisa Crif, em -61,9% em relação a 2021 e agora representam pouco mais de 8,5% do total. Com os juros em alta, não é mais adequado renegociar o empréstimo para conseguir melhores condições do banco.

Mas, neste momento, quando os bancos começaram a fazer um aperto monetário agressivo para conter a inflação e as taxas devem subir novamente, vale a pena obter uma hipoteca de taxa fixa ou flutuante? Depende. O custo fixo no início é maior, mas permite que você mude o custo para um nível que nunca mudará. Com a variável você economiza inicialmente, mas corre o risco de pagar demais nos próximos meses se os preços voltarem a subir.

simulação

Supondo que você comprou um imóvel no valor de € 300.000 em Roma há quarenta anos e pediu um empréstimo de € 200.000 para ser pago em 20 anos, a melhor taxa que você pode obter hoje é de 3,2% com um pagamento mensal de € 1.129 (simulado no portal mutuionline.it). Ao optar por uma taxa variável nas mesmas condições, pode obter-se uma taxa muito inferior (1,65%) com um prémio de 978€ por mês. Assim, a poupança não é indiferente, mas pode ser corroída pelos subsequentes aumentos de preços. Por outro lado, se você optar pela taxa fixa e depois as taxas caírem, sempre é possível através de soluções renegociar a hipoteca e obter melhores condições.

Comparação

Enquanto isso, a Itália ocupa o primeiro lugar na Europa em termos de hipotecas de taxa variável, mas ocupa o último lugar em hipotecas fixas. Para fazer o pedido e descrever o status dos termos oferecidos aos aspirantes a mutuários italianos, Facile.it e Mutui.it. O inquérito baseia-se na divulgação da evolução dos indicadores registados na Internet em 11 países no início de setembro, tendo em conta um pedido de empréstimo de 120 mil euros a reembolsar em 20 anos para a compra de um imóvel no valor de 180 mil euros.

Na frente de preço variável (sempre considerando um bronzeado), nenhum dos países analisados ​​ofereceu um preço inicial melhor do que a tarifa italiana. No entanto, é preciso dizer – enfatizado na nota de Facile.it e Mutui.it – ​​que diferentemente de um preço fixo, as distâncias entre países refletem apenas o primeiro lote e, dada a variação de preço, podem mudar ao longo do tempo dependendo a direção do indicador que está associado a cada hipoteca.

Dado o preço fixo, por outro lado, a Itália é colocada nas etapas mais baixas do ranking; Apenas a Grécia e a Alemanha apresentam indicadores mais elevados. Obviamente, os valores são melhores para Espanha e Portugal e ainda mais baixos para França. Estendendo a análise para a Europa geográfica, surge um quadro diverso: na Suíça, os tanques são inferiores aos italianos, enquanto no exterior são muito piores, no Reino Unido.