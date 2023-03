Sr. Polvo, ex-civil que agora tem um império de 45 bilhões com a Duferco – Corriere.it

No ano passado, um grupo industrial italiano (privado) gerou 12 vezes mais vendas que a Fininvest, três vezes mais que a Ferrero e 40% mais que a Exor. O fundador e principal acionista é um empresário originário de Lavagna (Gênova) que vive em Lugano há muitos anos. Seu nome é Bruno Polvo, 81 anos, ex-funcionário da State Holdings na década de 1970, reservado e desconhecido, exceto por ser considerado uma lenda no mundo siderúrgico e principalmente no negócio siderúrgico.

Viagem maravilhosa Em 2020, a holding de sua família teve uma receita combinada de $ 11,7 bilhões (taxa de câmbio com o euro agora em torno de 0,94), para saltar para $ 26,4 em 2021 e explodir para $ 45,8 bilhões nas finanças consolidadas em 30 de setembro de 2022. Um impressionante viagem, como nunca antes Methel, filha de dois anos – “atento” aos preços nos mercados de referência: sobretudo o comércio de energia e depois o aço. Mas por baixo do volume de negócios massivo está o verdadeiro indicador da tendência do setor: a margem operacional, que é o lucro, que vem crescendo há seis anos e no ano passado chegou a 385 milhões. De quem estamos a falar? Do grupo Duferco, do qual Bolvo detém 50,04% e que controla – como presidente do grupo – junto com a família de seu sobrinho, o presidente Federacciai – e do grupo Duferco Italia – Antonio Gozzi, 68 anos, liguriano de Chiavari, esposa de médico e dois filhos (Augusto e Vittoria): eles têm 49,96% são de propriedade direta da Ultima Holding, com sede em Luxemburgo.

Loteria do avô imigrante Tudo começou há meio século quando Bolvo deixou o escritório americano da Siderexport (empresa comercial registrada pela Iri-Finsider) e se mudou para o Brasil e com quatro funcionários genoveses criou a Duferco (combina Dufer e Ferco “grátis” na Câmara de Comércio) . Mas também podemos voltar a 1898, quando o avô materno Bartolomeo Peñasco emigrou de Lavagna para a Argentina e fez fortuna duas vezes. O primeiro ao ficar bilionário com um bilhete premiado da loteria comprado no navio que o levou a Buenos Aires e o segundo ao administrar bem essa fortuna, fazendo com que as filhas estudassem (inclusive Sara, mãe de Polvo), nascida “argentina” e enviada para a Itália onde eles se casaram. READ Cuidado com esse erro trivial, mas é um erro que muitos cometem porque pode arruinar a máquina de lavar para sempre

Energia da turbina e sólidos úteis Vamos voltar para hoje. Energia, aço e transporte marítimo são os três principais negócios da Duferco. Com energia na versão dual do comércio internacional e indústria. E você já pode ver onde está o “turbo”. O núcleo da empresa é a Duferco Participations Holding, com sede em Luxemburgo. Sua consolidação mostra a impressionante cifra de 45,8 bilhões, +300% em relação aos últimos dois anos. Mas, na realidade, “não estamos acostumados a olhar para o volume de vendas – diz Gozzi – onde havia uma combinação de efeito de volume e efeito de preço”. A propósito, o grupo é Primeiro importador de gás natural liquefeito (GNL) na Itália e nos últimos quatro anos organizou mais de 80 embarques, principalmente da Argélia, com a Sonatrach. “O que importa são as margens operacionais”, afirma Gozzi. O lucro passou de 260 milhões em 2021 (440 itens extraordinários) para 385 no ano passado, com uma contribuição equilibrada das três empresas: Energy, Steel and Shipping da Nova Marine, joint venture com a Romeos, 100 navios em todo o mundo. Em 2022, primeiro ano em que alcançou posição financeira líquida positiva, foram distribuídos 86 milhões dos 440 em dividendos. “O ditado ‘família rica, empresa pobre’ não nos interessa – diz Josie – tanto que o patrimônio da Duferco dobrou nos últimos anos de 800 milhões para 1,5 bilhão”, excluindo lucros.