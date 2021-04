Porque o Euro está nos castigando, Itália banida desde 1999 – Libero Quotidiano

Antonio Sochi 25 de abril de 2021

Na premissa Mario Draghi Ao “plano nacional de recuperação e resiliência” previsto pelo diário oficial, afirma-se que a Covid 19 na Itália causou mais danos do que outros países, tanto do ponto de vista econômico (PIB caiu 8,9%, enquanto na União Europeia ele diminuiu 6,2) Do ponto de vista da saúde (“A Itália é o país que sofreu a maior perda de vidas na União Europeia”). Draghi não aponta o dedo, mas essas duas figuras representam uma rejeição implícita do governo anterior. Em seguida, o primeiro-ministro observou que “a crise atingiu um país que já é frágil em termos econômicos, sociais e ambientais”. Ele rejeita declarações que apenas os críticos europeus ecoaram até agora: “Entre 1999 e 2019”, escreve Draghi, “o PIB da Itália cresceu a uma taxa geral de 7,9%. No mesmo período, na Alemanha, França e Espanha o aumento foi de 30,2, 32,4 e 43,6%, respectivamente. Entre 2005 e 2019, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou de 3,3% para 7,7% da população – antes de aumentar ainda mais em 2020, para 9,4%. ”Praticamente, um desastre econômico e social. “Não é por acaso. Certamente, os contratos a que Draghi se referiu são precisamente os contratos do euro e a imposição de padrões destrutivos de Maastricht.”

Regras de Maastricht

A Itália aderiu à União Europeia e ao Euro, na década de 1990, com a euforia alegre e despreocupada de quem é admitido em um clube de elite. Pettino Cracci perguntou por que as “Obras-primas do céu terrestre” apareceriam no horizonte quando já estava claro que seriam “esquecidas na melhor das hipóteses, mas no pior do inferno”. Hoje, é o próprio Draghi quem percebe que a economia nacional entrou em colapso nestes 20 anos. Ele não está falando do euro ou de Maastricht, mas mostra que antes éramos uma grande potência industrial e depois caímos sobre nós à noite. Alguns objetarão que os outros países mencionados também fazem parte da União Europeia e do euro. Mas cada um tem uma história própria. O euro ofereceu à Alemanha um sinal de desvalorização e imposição de uma moeda punitiva à Itália, de forma que as exportações alemãs causaram sensação e levaram um golpe na produção italiana. Não somente. Também tivemos que nos submeter aos critérios de Maastricht que a Alemanha queria, uma austeridade devastadora que foi imposta na Itália de uma forma muito mais difícil e estrita do que em outros países: Você se lembra de toda a controvérsia em torno do déficit / produto interno bruto de 0,4% que foi decidido pelo governo Lega / M5S em 2018 e que a UE alegou reduzir? Este rigor europeu, que penalizava a economia italiana (assim como a saúde), não se aplicava a outras. É certo que Alemanha e França não se deixaram beneficiar dos benchmarks e chegaram mesmo a ultrapassar Espanha e Portugal, enquanto a Itália teve de se curvar a este défice de 3%. Porque somos controlados por um “partido europeu” que prefere “morrer por Maastricht” a lutar pelos interesses da Itália. Assim, “de 2008 a 2017”, de acordo com os cálculos de Fabio Dragone, “a Itália acumulou um déficit bruto / PIB de cerca de 32%. Portugal é cerca de 60%. A Espanha tem cerca de 70%. A Irlanda representa quase 80% ». São centenas de bilhões de dólares que significariam, para os italianos, muito menos impostos, mais investimento e emprego e, portanto, mais crescimento (e ainda mais saúde). Por outro lado, o próprio Draghi identifica, no referido documento, uma das razões do colapso italiano no “declínio do investimento público e privado” porque “nas duas décadas, os investimentos totais de 1999-2019 na Itália cresceram 66% contra 118%. Na área do EUR “. Praticamente metade. Draghi sabe por quê: tivemos que cortar investimentos e tudo mais também. Além disso, ele próprio assinou com Trichet a “famosa carta do Banco Central Europeu” ao governo de Berlusconi em 2011, que previa cortes profundos e um orçamento equilibrado. Porém, não houve problema de dívida pública (como vocês podem ver hoje nós o levantamos).

Questão de dívida

Ignoro a velha questão histórica de como se formou a grande dívida pública italiana, que não se deve, como sempre se repete, ao desperdício dos italianos, mas sim às opções estratégicas preparatórias para a moeda única (como do Tesouro / Banco da Itália): Nino Andriata reconheceu sinceramente dez anos depois. Anos em um artigo marcante no Sole 24 Ore datado de 26 de julho de 1991. Até Draghi, então governador do Banco da Itália, referiu-se ao “divórcio” do Tesouro / Bankitalia em 2011, os oponentes dessa decisão em 1981 estavam “com medo de aumentar as taxas de juros reais” e provocaram “O espectro do declínio da indústria do país”. Isso é exatamente o que aconteceu. Draghi observou em poucas palavras que os “efeitos” desta decisão “na política orçamental não são os esperados” e reconheceu que o “rácio dívida pública / PIB”, que em 1980 era de 56,8%, “ultrapassa os 120%. em 1994. “. Hoje essas políticas estão sendo alteradas (a ponto de serem derrubadas) e seria correto reconhecer os méritos da Eurocrítica.