AstraZeneca na Lombardia ok para recalls, Pfizer ou Moderna para a primeira dose – Corriere.it

Pare as primeiras doses de vacina AstraZeneca, que só será usado em recalls. Com as outras vacinas, apenas as primeiras injecções serão aplicadas, pelo que a Pfizer e a Moderna também serão utilizadas para cidadãos entre 60 e 79 anos sem doenças específicas. É uma mudança de rumo decidida pela Direção-Geral da Previdência Social Região da Lombardia. Pode ser lida em nota enviada a todos os Diretores Gerais de Hospitais e Ats, conforme previamente antecipado Echo Bergamo. O indicador será implementado a partir de amanhã. Segunda-feira, 26 de abril.

Razão? Disponibilidade de doses e cronograma para entrega futura. Parece ser mais fácil para as vacinas da Pfizer obter um calendário preciso de vacinas de entrada do que as vacinas da AstraZeneca. Este último também deve ser preservado para que você possa Confirme as segundas doses Para escolas, universidades, policiais e profissionais de saúde na Fase 1 bis. Daí a decisão de focar na Pfizer. As atividades dos postos de vacinação serão remarcadas de acordo com a nova linha. Na verdade, as agendas mudaramSe for para vacinação Pfizer bem ali Lembre-se três semanas depois, para cada AstraZeneca está definido para 10/12 semanas À distância. Caberia então deixar mais espaço para as segundas doses nos calendários de vacinação de curto prazo e, assim, subtrair algumas delas da primeira.