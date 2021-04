Mesmo os contribuintes mais espertos não são fáceis de evadir as avaliações de impostos, e é difícil esconder dinheiro. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que recebem dinheiro de outras fontes além das que vêm do trabalho. Nossos consultores informaram que eles “Multas superiores a € 2.000 vêm da agência de receita, não apenas para quem as recebe, mas também para quem faz esses pagamentosPorque, na realidade, o uso de papel-moeda mascara as armadilhas e perigos até mesmo do contribuinte mais honesto.Os três cheques pelos quais a agência de receita descobre quem está fazendo pagamentos em dinheiro no exterior muitas vezes surpreendem até os poupadores mais sábios.

Mesmo uma simples transferência de dinheiro entre parentes ou entre pais e filhos oferece a possibilidade de uma auditoria fiscal. O primeiro dos três cheques em que a Agência de Receitas descobre quem está fazendo pagamentos em dinheiro transfronteiriços refere-se a movimentos bancários. O corretor de conta ou de carteira que paga grandes somas de dinheiro corre o risco de alertar as autoridades fiscais. Esse é especialmente o caso quando o valor total dos pagamentos excede o saldo médio do banco ou do proprietário da conta de correspondência. A este respeito, seria benéfico aceitar as sugestões dos nossos especialistas sobreComo depositar dinheiro no banco sem relatar o risco“.”Qual valor pode ser pago na conta corrente de filhos e parentes sem alertar a agência de receita?“

Os três cheques nos quais a receita interna é descoberta por alguém que paga em dinheiro na fronteira

Também pode acontecer que, em algumas circunstâncias especiais, o IRS conduza verificações documentais que são usadas para verificações mais detalhadas. No que diz respeito à supervisão formal que diz respeito a todas as declarações de impostos, o controle documental é fornecido antes Decreto Legislativo nº 600/73. Costumam interessar aos contribuintes que, segundo o IRS, poderiam sucumbir mais facilmente do que outros à tentação da sonegação de impostos. Pode acontecer que até os próprios contribuintes mantenham anotações em documentos contábeis que comprovem o pagamento à vista acima dos limites. Em outros casos, as investigações em andamento contra alguns cidadãos resultaram em recibos de pagamento que atestam uma transferência de dinheiro.

Terceiro Controle Financeiro

Alternativamente, um terceiro exame fiscal pode ser realizado com uma discrepância clara entre os valores em dinheiro na declaração de imposto de renda e o padrão de vida. Um contribuinte que está em uma faixa de renda humilde, mas gasta como um senhor, não tem dinheiro extra? De onde vem essa receita adicional e por que não está incluída na declaração de imposto de renda? Se o 730 apresenta baixa renda, a compra de bens de luxo certamente não pode ser escondida de alguma forma. Isso porque a compra de um veículo que aparece instantaneamente no PRA definitivamente não escapa às auditorias fiscais.

Da mesma forma, fica claro a partir dos registros imobiliários, qualquer documento de compra de um apartamento, casa de campo ou villa à beira-mar. Mesmo a partir de um registro de contratos de aluguel ou pagamentos de hipotecas muito elevados, é possível rastrear uma cadeia de informações para a qual o contribuinte deve apresentar uma justificativa. Aqui, então, estão basicamente os três cheques com os quais a Agência de Receitas descobre quem está ganhando dinheiro na fronteira.

Aprofundamento

