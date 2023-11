Entre elas estão Enel energia e Eni

A Autoridade da Concorrência e dos Mercados (AGCM) anunciou sanções pesadas – totalizando mais de 15 milhões de euros – contra algumas das empresas líderes no sector da energia. Segundo a Autoridade, a Enel Energia, a Eni Plenitude, a Acea Energia, a Iberdrola Clienti Italia, a Dolomiti Energia e a Edison Energia adoptaram práticas comerciais agressivas para com os seus clientes, fazendo com que os consumidores aceitassem aumentos nos preços da electricidade e do gás.

Violações – As práticas empresariais adotadas pelas seis empresas violaram o artigo 3.º do decreto de auxílios adotado no verão passado, em plena subida dos preços da energia, para evitar alterações unilaterais nos contratos – e assim abrandar o aumento das faturas – no período de 10 de agosto , 2022 a 30 de junho de 2023.

Em particular, a Enel Energia e a Eni Plenitude foram multadas em 10 e 5 milhões de euros, respetivamente, por alterarem unilateralmente as suas tarifas de oferta a mais de 4 milhões de consumidores, com base em termos contratuais que lhes permitiam decidir discricionáriamente quando e como alterar as tarifas, mesmo vários anos após o término da oferta econômica. A multa contra a Enel abre um precedente, como explica a Agcm: É a primeira vez que se aplica a extensão máxima da lei desde a alteração do Código do Consumidor.

Em vez disso, a Acea Energia e a Dolomiti Energia – que foram multadas em 560 mil e 50 mil euros – implementaram aumentos antes do prazo tarifário correto, violando a proibição imposta pelo decreto.

A Iberdrola Clienti Italia, sujeita a uma multa de 25 mil euros, ameaçou rescindir o contrato por cansaço excessivo, fazendo com que os consumidores aceitassem novos contratos com condições económicas desfavoráveis, contornando o disposto no decreto.

Por fim, a Edison Energia, apesar de implementar um aumento tarifário antes do vencimento do contrato, reanimou seus clientes. Dada a natureza marginal da violação e das medidas corretivas, a multa foi limitada a 5.000 euros.

“A Conconsumatori está satisfeita com a intervenção decisiva da Autoridade, que visa proteger os consumidores de práticas comerciais desleais e agressivas que infelizmente continuam generalizadas”, comentou Carmen Aniello, Chefe do Sector Energético da Confconsumatori. “A associação continuará a monitorizar para garantir a correcta implementação dos regulamentos em defesa dos cidadãos, recolher os seus relatórios e, como sempre, actuar como seu porta-voz oficial nos ambientes institucionais”.

