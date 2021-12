Lisboa, webinar sobre o espaço para a economia e o ambiente

A Embaixada da Itália em Lisboa organizou um webinar sobre as oportunidades que o setor da aviação oferece para a economia e para a transformação ambiental. O embaixador da Itália em Lisboa, Carlo Formosa.

Em seu discurso de abertura, Formosa também explorou as tendências de crescimento do valor total da chamada economia espacial. Intervenções de Luis Castro Henriques, Presidente da AICEP Portugal Global, a Agência Portuguesa de Investimento e Comércio Externo, e do Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, que também delineou as ambições programáticas e operacionais de Portugal no setor.

Publicidades

A discussão contou com a presença de Gabriella Arrigo, Diretora de Assuntos Internacionais da Agência Espacial Italiana, que explicou o papel da Agência no contexto da gestão de renováveis, bem como as atividades de cooperação detalhadas com a Agência Espacial Europeia. Do ponto de vista da empresa, representantes da Telespazio e da Lusospace Technology LDA fizeram uma análise aprofundada da aposta italiana e portuguesa no setor.