A UE terá de andar na corda bamba das suas políticas económicas em 2022 – Brink

Foto: Antonio Maselo / Getty Images

Mesmo antes de a Omicron colocar de joelhos os planos dos governos europeus para um retorno gradual à vida normal, 2022 foi um desafio para o antigo continente. A questão mais premente dizia respeito às extraordinárias medidas monetárias e financeiras implementadas pelas autoridades públicas para conter os efeitos sociais e econômicos da epidemia. Qualquer decisão de manter, eliminar gradualmente ou ajustar a combinação de políticas deve ser feita no contexto de um continente que ainda está tentando se recuperar totalmente. O Omicron pode tornar as coisas mais embaçadas.

Os formuladores de política monetária precisarão entender se o impacto da nova variável na economia aumentará ou diminuirá as pressões inflacionárias. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) alerta que as interrupções na cadeia de abastecimento global podem se tornar mais arraigadas devido à Omicron. Essa mudança pode atrasar a recuperação, aumentando os temores de que algumas das principais economias europeias estejam entrando em uma fase de estagflação.

Inflação incrível

A Comissão Europeia reviu em alta as suas previsões de inflação para 2022, de menos de 2% para 2,2%. Estes não são os níveis que farão com que o BCE perca o sono. No entanto, o fato de que alguns países, como a Alemanha, experimentam taxas de inflação muito mais altas, complica o quadro. A presença de inflação mais alta em países individuais torna menos claros os esforços do banco central para expressar suas intenções.

Isso também é causado por outra preocupação. Até o final de 2022, os estados membros da UE terão que decidir o que fazer Pacto de Estabilidade e CrescimentoO quadro regulamentar financeiro encontra-se suspenso devido à COVID até 2023.

O apoio financeiro, tanto da União Europeia através do Fundo de Recuperação, como dos governos nacionais, foi necessário para evitar as consequências mais graves para as economias europeias. Somente na Zona do Euro, a proporção do déficit governamental em relação ao PIB aumentou de -0,5% em 2019 para -6,9% em 2020.

Na Itália, o déficit orçamentário em 2021 ainda deve se aproximar de 10%. Em 2022, o governo de Roma espera um déficit de 5,6%. No entanto, essa previsão depende de um crescimento continuando forte. No entanto, espera-se que o PIB da Itália alcance os níveis pré-COVID apenas no segundo trimestre de 2022. Mais importante, o rácio dívida / PIB deverá atingir os seus já elevados níveis pré-COVID apenas até 2030.

O pacto de estabilidade e crescimento morreu?

É claro que qualquer retorno espontâneo à aplicação estrita das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento entrará rapidamente em conflito com os factos no terreno, e não apenas em Itália. É por isso que muitos Estados membros e uma grande parte da Comissão da UE consideram o acordo morto. Nesse caso, a UE tem um ano para decidir o que fazer a respeito. Não houve muito tempo, embora a Comissão da UE, como muitos esperam, apresente uma proposta sobre como alterar as regras no primeiro trimestre de 2022.

A forma como o debate se desenvolve também terá consequências para a política monetária. Primeiro, porque o Banco Central Europeu absorveu muitas dívidas emitidas por governos nacionais da zona do euro para financiar a resposta ao coronavírus. Parte dessa dívida terá de ser refinanciada em um futuro não muito distante, apesar dos esforços para a emissão de títulos com prazos mais longos.

Qualquer restrição nas condições de financiamento aumentará o custo do serviço da dívida. Mais importante ainda, sustentar a recuperação será mais difícil se os apoios fiscal e monetário forem significativamente reduzidos e, especialmente, se ocorrerem de forma sincronizada. É algo que você tem que dar.

Apesar do progresso recente na frente econômica, os riscos para a Europa em 2022 permanecem negativos. Gerenciar a recuperação para torná-la sustentável e sustentável será um desafio em qualquer circunstância, independentemente da Omicron.

Novo governo da alemanha

É aqui que a política desempenha um papel crucial. Como serão as novas posições do governo alemão será fundamental para determinar o quão ambiciosas serão as mudanças potenciais no acordo. Os sociais-democratas, os verdes e os liberais-democratas, na sua reunião de coligação, decidiram não comprometer os controlos da dívida pública. Ele será reintroduzido como originalmente planejado em 2023. Nesse ínterim, eles estão procurando dar a si próprios alguma margem de manobra para as necessidades de financiamento público que vêm com as transformações verdes e digitais com gastos fora do balanço, por exemplo, por meio do banco de desenvolvimento estadual KfW.

Ao mesmo tempo, as três partes insistem que o Fundo Europeu de Recuperação deve continuar a ser visto como uma medida única e não como o início de um instrumento financeiro permanente da UE. Apesar de algumas nuances, há pouco que sugira uma ruptura imediata com as prudentes políticas fiscais europeias do governo da ex-chanceler Angela Merkel.

O resultado de uma abordagem excessivamente cautelosa pode ser uma má notícia para o Banco Central Europeu, uma vez que se espera que o banco central compense a falta de ambição dos governos. Os governos francês e italiano sem dúvida tentarão persuadir Berlim a ser mais corajosa.

Leitura relacionada

No entanto, o presidente francês Emmanuel Macron tem apenas dois ou três meses no próximo ano para avançar na frente europeia antes que sua campanha eleitoral comece totalmente e ele seja distraído de outras tarefas.

Além disso, a França detém a presidência rotativa do Conselho Europeu no primeiro trimestre de 2022. Esse papel é geralmente interpretado como um mediador honesto, o que restringe um pouco a margem de manobra do país. Mais importante, não está claro se o presidente Macron será reeleito na primavera.

O que acontecerá depois do primeiro-ministro Draghi?

A Itália tem restrições diferentes. Desde que Mario Draghi se tornou primeiro-ministro, o governo de Roma tornou-se um aliado estreito de Paris, principalmente em questões financeiras. Os dois países assinaram um acordo de amizade bilateral que imita o mais famoso Tratado do Eliseu franco-alemão de 1963. O primeiro-ministro Draghi pode tentar pressionar o presidente Macron a mostrar mais moderação, pelo menos durante o primeiro semestre do próximo ano.

No entanto, não está claro se o governo do primeiro-ministro Draghi ainda tem muito gás no tanque. Manter resultados positivos para 2021 será ainda mais difícil em 2022, quando se tornar claro se a trajetória de crescimento da Itália continuará e se a campanha de reforma em curso do primeiro-ministro Draghi continuará a receber o apoio necessário dos partidos políticos atualmente majoritários. O primeiro-ministro Draghi poderia escolher ou logo teria de aceitar um papel menos operacional, o de Presidente da República. Isso o tornaria um fiador e não um tomador de decisões políticas. No entanto, também marca o fim do armistício e o início de uma guerra política aberta entre os partidos que apoiaram o primeiro-ministro Draghi até agora.

Tudo isso para dizer que, apesar do progresso recente na frente econômica, para a Europa em 2022, os riscos ainda estão inclinados para o lado negativo. Gerenciar a recuperação para torná-la sustentável e sustentável será um desafio em qualquer circunstância, independentemente da Omicron.