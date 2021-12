Más notícias chegam para muitos contribuintes que correm o risco de lidar com penalidades severas se não cumprirem esse prazo.

Lutando com as várias obrigações de trabalho, família e tempo livre, pode acontecer mais cedo ou mais tarde que todos se esqueçam de fazer algo. Uma circunstância que em alguns casos, infelizmente, pode ser muito incômoda, principalmente no que diz respeito ao esquecimento datas de impostos. Inclui a declaração de imposto que cada contribuinte deve apresentar anualmente, exceto em alguns casos em que está prevista a isenção.

apenas mergulhe em Enviar declaração de imposto É bom lembrar que existem prazos que devem ser respeitados. Caso contrário, na verdade, você corre o risco de cair em alguns Penalidades, que é particularmente pesado em alguns casos. Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Agência de receita, 30 de novembro foi o último dia para enviar sua declaração de impostos

Infelizmente, os últimos dois anos foram marcados pela Covid, que continua a ter repercussões negativas nas nossas vidas, tanto social como socialmente. econômico. Infelizmente, muitas famílias se veem confrontadas com uma grave crise financeira, devido à redução da receita decorrente do fechamento de muitos negócios.

Por outro lado, o mecanismo administrativo nunca para, e também em 2021, os contribuintes tiveram que apresentar declaração de imposto. Pensando neste último, lembramos, mostra-se necessário prestar atenção a alguns Atualizações, como as relacionadas ao extrato da conta.

Mas não só isso, como todos os anos, mesmo em 2021, há prazos a cumprir, sendo que o prazo para envio da declaração de imposto expirou no ano passado. 30 de novembro. Pois bem, são justamente aqueles que não respeitam esse prazo que correm o risco de incorrer em penalidades severas da agência de receita.

Declaração de imposto não preenchida, cuidado com penalidades pesadas: O que você precisa saber

Conforme mencionado anteriormente, 30 de novembro de 2021 foi o último dia para enviar declaração de imposto. Quem não respeitar esta data corre o risco de sofrer penalidades severas.

Detalhando, aliás, quem não apresentar a declaração de imposto dentro do prazo está sujeito a penalidades particularmente severas, que vão De 120% a 240% a mais do que o valor dos impostos devidos.

As multas também devem ser pagas se não houver impostos a serem pagos pelo próprio anúncio. Neste caso, o valor a ser pago varia de Mínimo 250 Euros Máximo 1000 Euros.

Declaração de imposto não preenchida: descontos em multas são possíveis

Felizmente, a situação ainda pode ser resolvida, de forma que evite ter que lidar com uma mordida de verdade. Na verdade, o IRS oferece a possibilidade de enviar Anúncio dentro de 90 dias do prazo estipulado, de forma a corrigir o seu estado e reduzir significativamente o valor da multa a pagar.

Em particular, aqueles que não apresentaram uma declaração de imposto até 30 de novembro devem fazê-lo até 28 de fevereiro de 2022. Como já mencionado, neste último caso, a pena será reduzida significativamente. Em particular, caso a própria declaração não implique o pagamento de impostos, será necessário efetuar o pagamento Um décimo da penalidade total.

Isto significa que a partir de 250 euros terá de pagar 25 euros. No caso de tributos decorrentes de declaração de imposto de renda, pode ser concedido um desconto nas multas de até 30%. Se os interessados ​​não enviarem a declaração ainda até o dia 28 de fevereiro de 2022, poderão apresentá-la Junto com o ano seguinte.

Neste último caso, as penalidades resultarão Metade. Portanto, em vez de ver taxas entre 120% e 140% aplicadas, seriam 60% e 120%. Tratando-se de declaração de imposto que não evidencie o imposto, deve ser pago no máximo 500 euros, em vez do valor máximo da multa total igual a mil euros.