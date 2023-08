No Reino Unido, o carrinho de sorvete totalmente italiano

Fiat 500 elétrico Eu me transformei em um sorveteria: A menor sorveteria do mundo. É mesmo, ele apresentou a divisão britânica da marca italiana, aliás Fiat 500e Edição GelateriaUma versão muito especial do 500e Cabrio levará sorvete às cidades do país.

Um toque italiano no tradicional carrinho de sorvete e um gostinho de La Dolce Vita nas ruas da Grã-Bretanha.

Apesar do seu pequeno tamanho, a sorveteria móvel terá capacidade para servir até 300 sorvetes por dia (30 litros de sorvete armazenados em freezers com bateria dupla). e isso é sem emitir emissõesAo contrário dos clássicosAs vans de sorvete são antiquadas e altamente poluentes, muitas delas movidas por motores a diesel“E que agora já não podem entrar em muitos centros populacionais. Por exemplo, Camden, Greenwich e Westminster City proíbem carrinhas de gelados com motor de combustão, e até ao final de 2024 o farão.” 14 cidades do Reino Unido com uma Zona de Emissões Ultra Baixas (ULEZ)incluindo todos os bairros de Londres a partir de 29 de agosto.