Porque isso não é uma boa notícia

Um novo decreto do governo Meloni afirma que o canabidiol, Cbd, é para todos os efeitos uma substância incrível e só pode ser vendido em farmácias. Que repercussões poderá ter esta ênfase na cannabis light para os clientes doentes?

O canabidiol (Cbd), um extrato obtido da cannabis, foi surpreendentemente incluído na lista de substâncias entorpecentes da Seção B da Lei 309/90 (Lei Unificada de Entorpecentes). Ele já tentou Roberto EsperançaComo ministro da Saúde em 2020, com uma disposição que acabou por ser suspensa, na sequência de protestos de todo o mundo no setor da canábis.

O decreto publicado nesta segunda-feira, 21 de agosto, no Diário Oficial, que revoga a suspensão do decreto anterior de 2020, passa a prever listagem nas listas de substâncias entorpecentes do CBD, que só podem ser vendidas como drogassem indicar as doses mínimas abaixo das quais a livre venda pode ser mantida.

Desta forma considera-se Qualquer uso não medicinal de extratos de cannabis é ilegalincluindo destinos permitidos pela legislação italiana e europeia sobre cânhamo industrial. Na farmácia você pode encontrar diferentes categorias de produtos à base de CBD: a proibição refere-se à venda sem receita médica De óleos e outros produtos CBD acomodar, que ainda hoje pode ser vendido em lojas de cannabis, ervas e vendedores de tabaco. Na prática, o novo decreto do Ministério da Saúde liderado por Schellaci, que entrará em vigor no dia 22 de setembro, substitui o antigo decreto e o torna efetivo.

Ministro Ursu diz que o governo vai parar a inflação e baixar os preços

Quais são os efeitos da proibição?

Para entender as repercussões da decisão do governo Meloni, comunicamos Viola BrugnatelliNeurofarmacologista, cofundador da Ciência da cannabis (uma empresa de publicação e treinamento em cannabis medicinal) e professor do Departamento de Neurociências da Universidade de Pádua. Por um lado, pode-se acreditar que o Ministério agiu no interesse dos consumidores, pois regulamentou basicamente a substância, Identifique eficazmente as propriedades medicinais da cannabis. Mas limitar-nos a esta consideração significa ignorar o contexto em que esta decisão foi tomada.

“Com a edição deste decreto, praticamente todos os produtos que não tinham classificação cosmética ou médica são retirados do mercado. Isso por si só pode ser bom ou ruim e depende de como essa decisão for implementada. Do ponto de vista teórico, para um cliente final paciente que necessita de CBD – um medicamento que tem uso terapêutico, e certamente não recreativo, como muitas vezes se diz erroneamente – isso pode ser uma boa notícia, porque evita que os únicos produtos que podem ser comercializados são aqueles fabricados de acordo com as diretrizes EUGMP. O que acontece com os óleos que são comprados em quase todos os lugares, até mesmo em farmácias, mas são destinados ao uso técnico, é que às vezes eles não são comprados. procedimentos de monitoramento foram seguidos. Em suma, a qualidade do óleo, por exemplo a presença ou ausência de metais pesados, depende dos padrões utilizados por cada empresa. Às vezes as pessoas começam a tomar a substância, para reduzir a ansiedade ou aliviar a dor, começando pelo excesso -óleos de venda livre, explica a pesquisadora, medicinais, “mas ainda é um óleo de uso técnico”, afirma Brugnatelli.

O cenário político em que chega esta decisão não é um elemento marginal. Basta pensar no último Feira Kannapa Mundi Houve muitas verificações policiais: “Eles testaram os pacientes, para garantir que não tinham 0,1 a mais de Thc do que o necessário. No entanto, a Itália era líder neste campo, há 10 anos – à frente da Alemanha, França, Inglaterra, Espanha , Portugal, Dinamarca e Áustria – com a”Lei da Cannabis Medicinal. Deve ter uma exposição internacional importante e líder. Em vez disso, em Itália é preferível enviar a polícia para verificar, enquanto Suíça, Espanha, Alemanha e Inglaterra acolhem as principais exposições, onde as empresas estrangeiras “estão mais inclinadas a expor.

“Do ponto de vista científico, posso ficar feliz por as pessoas poderem usar produtos tão seguros quanto possível, para proteger a sua saúde. Mas quão caro é este produto para as pessoas que dele precisam? ” Para encontrá-lo “Não é fácil encontrar um bom descritor de canabinoide. O processo levará muito mais tempo.”

“Por outro lado, o decreto irá estrangular mais uma vez a economia do sector, uma vez que significa efectivamente proibir a venda da substância a muitas empresas de canábis, o que, em vez disso, impede a possibilidade de a canábis eventualmente ser utilizada medicinalmente. Muitos pacientes começam” com CBD, e depois que os efeitos positivos aparecem, eles recorrem aos médicos. Nesse ponto, eles podem iniciar uma verdadeira jornada com um plano de tratamento e se beneficiar dele.”

“No momento, não há médicos suficientes que possam prescrever medicamentos, porque eles não têm formação suficiente neste mundo”, diz Viola Brugnatelli. “É por isso que nossa empresa aposta na formação profissional de médicos.”

protestos

Nos últimos dias, confrontados com o perigo percebido de que produtos contendo extratos de CBD possam estar sujeitos a estas restrições, muitos ativistas da sociedade civil fizeram ouvir as suas vozes. Entre os que também lideram está o radialista Ray Valentina Farescoinfluenciadora muito ativa no assunto e seguidora nas redes sociais, que também se passou na última legislatura redigindo e apresentando o Manifesto Coletivo pela Cannabis Grátis.

em uma nota Júlia Crivelini E Federica Falcodarespectivamente, o tesoureiro e o diretor nacional da Radicali Italiani, criticando a disposição do governo, acreditando que teria um “impacto significativo em todas as empresas envolvidas na produção, processamento e comercialização de extratos de cannabis de origem natural à base de CBD, uma vez que contrariam recomendações de acordo com a Organização Mundial da Saúde.” E pelas decisões do Tribunal de Justiça Europeu, a venda exigiria um sistema rigoroso de registro como medicamento no Ministério da Saúde, o que é completamente inadequado para uma substância que não apresenta riscos, mas na verdade tem benefícios comprovados para a saúde de milhares de pessoas, como o CBD, que na verdade não contém propriedades narcóticas.”

Eles explicaram que “a mesa de trabalho sobre a cannabis medicinal deveria ter estado activa nos últimos anos, mas reuniu-se apenas algumas vezes formalmente. O governo e os ministérios não podem tomar decisões tão importantes sem aqueles que trabalham neste sector”.

Ele comentou: “O Ministério da Saúde reviveu a medida absurda sobre a cannabis que foi emitida pelo então Ministro Speranza há 3 anos. É um absurdo que ele tenha decidido suspendê-la menos de um mês depois de ter sido emitida”. Federicabaque irá “avaliar nos próximos dias as medidas mais eficazes a tomar junto dos operadores económicos do sector para obter garantias do governo não só para a utilização farmacológica dos extractos de CBD mas para todas as utilizações permitidas por lei”.

E esta é uma “afirmação surpreendente porque o CBD não tem efeito narcótico, como um comité de peritos da OMS já tinha concluído alguns meses antes da emissão do decreto e como reafirmou uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em Novembro de 2020”, a associação reafirma.

Também a nível farmacológico, “a posição do Ministério italiano contradiz as decisões tomadas por autoridades similares alemãs, inglesas e francesas, que excluíam a subordinação de medicamentos mesmo com elevada concentração de CBD, entre medicamentos, e contrastam com a legislação da sociedade sobre a regulação do mercado comum e o antimonopólio”. Federcanaba conclui que a decisão do ministério “é ilógica porque não seria capaz de impedir a livre circulação em Itália de produtos alimentares e cosméticos contendo CBD que são legalmente produzidos noutros países europeus e visam prejudicar apenas os produtores nacionais”.