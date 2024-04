Frutas e vegetais congelados, se você comê-los sem esta etapa você destruirá seu intestino: todo mundo comete um erro

Frutas e vegetais congelados, há algo que você precisa saber sobre eles. Siga o passo ou você terá problemas com sua saúde.

EspecialistasOs nutricionistas, antes de mais nada, continuam a nos dizer a grande e essencial importância do acompanhamento Dietamas é entendido como DietaSaudável, variado, equilibrado e controlado. No entanto, não pode e não deve faltar nele Nosso bem-estar Físico e psicológico, FArrotos e legumes.

O problema é que com O preço aumentaCertamente malucos e em alguns casos completamente malucos, não é fácil comprar muitos deles quando escolhemos o estilo clássico Compras semanais No Shopping. Aqui, ao entrarmos ComprarEm pouco tempo somos recebidos pelas muitas cores e aromas atrativos da vasta região Seção de frutas e legumes.

Isto deve nos guiar, de acordo com uma regra não escrita marketing, que agora prevalece em todos os lugares, para comprar mais. A verdade é que, com dados e inquéritos, parece ser o caso Esses alimentos Muitas vezes ausente carrinho de compras Italianos. Se isso acontecer, é também porque não é muito fácil de fazer Memoriza Depois de levá-los para casa.

Frutas congeladas são boas e convenientes, mas tome cuidado para não comê-las assim

Muitos até reconhecem sui social O que, como sabemos, já há algum tempo Grande oferta Para todos, e portanto não apenas para os VIPs, ver muito pode ser estragado com muita facilidade e rapidez. fruta particularmente. Não é das melhores tendo em conta a vista Ar muito ruim O que prevalece em nosso país.

nunca A criseSociais e económicos, ainda são muito fortes, como acontece com os mencionados acima Aumentos de preços. No entanto, para nosso próprio bem, não devemos desistir Fruta e No vegetais. Talvez se tivermos medo de não sermos bons em mantê-lo, possamos nos concentrar nisso Congeladas. mas Antes de comê-lo, devemos dar um passo simples para a nossa saúde.

Para nosso bem, vamos cozinhar primeiro

Basicamente, nunca deveríamos comer Frutas ou vegetais Estritamente Congelado cru. Se fizermos isso, poderemos inevitavelmente enfrentá-lo Problemas graves, especialmente nos intestinos. Entre outras coisas, também existe um alto risco de encontrar nada menos que anúncios Ataques de listeria O que não deve ser subestimado de forma alguma.

Então vamos lembrar que se pretendemos comprar esse tipo devemos Sempre cozinhe. Isso não é muita novidade para vegetais Mas sem dúvida para fruta. Então você entende bem que não podemos adicionar este último em saladas de frutas ou sucos, mas apenas em produtos que o contenham Cozinhamos e assamos no forno Como bolos ou biscoitos, por assim dizer.