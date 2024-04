Abertura de uma nova fábrica em Portugal

O Grupo Mapei, ativo na produção de produtos químicos para a indústria da construção, continua a sua estratégia de expansão internacional e abre uma nova fábrica de investimento em Cantanhede, Portugal. Isto equivale a cerca de 13 milhões de euros. A nova fábrica, com uma área total de 26.500 metros quadrados, dos quais 12.000 metros quadrados, explica que está equipada com tecnologias avançadas que permitirão à filial portuguesa aumentar a capacidade de produção, expandir e potenciar a oferta de produtos. Atendimento aos clientes.

Mercado em Portugal

“Começamos a nossa aventura em Portugal em 2001 como uma pequena empresa – declara Marco Squinzi, CEO da Mapei -. Hoje estamos entre as melhores empresas do setor de produtos químicos para construção. Graças a esta nova e moderna fábrica, poderemos responder às exigências do mercado local e continuar a crescer, oferecendo soluções inovadoras, duráveis ​​e de alta qualidade, respeitando o meio ambiente.”