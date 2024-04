Deposite contas, compare ofertas. Retorna até 5%

Milão – Quatro milhões e meio de italianos abriram uma loja no ano passado Conta de deposito. Os dados sobre o excepcional sucesso atual do carro foram revelados pela pesquisa realizada pela Facile.it, que mostra como o aumento no desempenho o trouxe de volta à moda. Em fevereiro passado, num artigo sobre contas de depósito publicado na revista Affari e Finanza, postulávamos que havíamos quase chegado ao fim do momento de grande fortuna para as contas de depósito. Com a expectativa de que o Banco Central Europeu reduzisse as taxas de juro, parecia que aquelas no início do ano eram as últimas oportunidades para tirar partido delas.

Tempo pago

Os bancos continuam a oferecer contas de depósito a taxas atrativas, mesmo que sejam inferiores às taxas excitantes do ano passado, mas também às do início de 2024. Os juros rotativos nas contas de depósito podem ser facilmente explicados se olharmos para o rendimento da taxa de juro. De acordo com a simulação Facile.it, no caso das contas de depósito a prazo, as taxas com vencimento em 60 meses têm rentabilidade bruta que pode chegar a 4,75%, percentual que cai para 4,45% no caso de prazo fixo de 36 meses . E 4,20% para quem tem 12 meses.

Depósitos irrestritos

Porém, para contas de depósito irrestrito, as taxas de juros oferecidas atualmente por alguns bancos podem chegar a 5% para os três prazos de vencimento (12, 36 e 60 meses). Nesse caso, a maioria dos bancos exige que você abra uma conta à ordem para obter uma conta de depósito.

As contas de depósito oferecidas pelas instituições de crédito foram recentemente contra a tendência: de facto, são frequentemente oferecidas taxas de juro mais elevadas para períodos de fidelização mais curtos, reflectindo expectativas de cortes nas taxas de juro por parte do Banco Central Europeu. Tomemos por exemplo CF+o antigo Crédito Fondiario, que tem por trás uma subsidiária da Elliott Management Corporation – uma das maiores empresas de investimentos do mundo: hoje o banco oferece um total de 4% para quem amarrar seu dinheiro por 12 meses (eram 4,8 % no final de fevereiro) e 3,5 para quem a mantém por 18 a 24 meses, e 3 para quem escolhe uma conta não editável por 36 meses.

Até 11 de maio, o ING Direct oferecerá 5% bruto (~3,7% líquido) por 12 meses a todos os novos assinantes do Conta laranja. Mas neste caso, é uma conta corrente. No entanto, para obter 5%, terá de adicionar o seu salário, ou depositar 1.000€ por mês na sua conta à ordem. Por se tratar de uma conta à ordem e não de depósito, não possui restrições. Os fundos podem ser transferidos para a conta corrente e sacados sempre que desejar, sem sacrificar o retorno da conta de depósito.

Conta de depósito fixo AssistenteXa, lançado em outubro de 2021, permite compromissos de no mínimo 3 meses e no máximo 36 meses, e hoje oferece uma taxa anual bruta de até 4,25% (3,15 líquidos), para compromissos de 36 meses. Também aqui as taxas não aumentam com base no período de fidelização: os valores bloqueados de seis meses rendem um total de 4%, enquanto um banco de 12 meses oferece 3,5. Em julho de 2023, o Banca AideXa lançou a conta de depósito gratuito X Risparmio Libero. A taxa anual global é de 3,5%. O retorno é calculado com base no dinheiro em estoque e é pago trimestralmente. Com a conta de depósito gratuita do Banca AideXa, os clientes podem depositar e levantar quando e quanto quiserem, de acordo com os limites de depósito aplicáveis.

Conta restrita de Sherry Banco de cereja Oferece um total de 4,25% por 12 meses, assim como a conta de depósito ioinpiù do ioinBanca, marca do Banca Popolare del Cassinate. Em ambos os casos, para um depósito de 20 mil euros, o lucro líquido ao fim de um ano é de 589 euros.

Eles são vinculativos por 24 meses

Porém, entre os vinculados a 24 meses, a melhor taxa de retorno – 4,75 no geral – é oferecida pelo ViViConto Extra de ViviBancaSurgiu da fusão entre a TerFinance, empresa especializada no setor de crédito familiar, e o Crédito Salernitano. Aqui, um depósito de 20.000 euros resulta em 1.326 euros líquidos em dois anos.

Por outro lado, as contas de depósito irrestrito muitas vezes apresentam taxas de juros atrativas apenas nos primeiros meses e depois diminuem até atingirem as oferecidas pela conta corrente bancária média.

É claro que se o BCE respeitar as expectativas e baixar os indicadores nos próximos meses, os rendimentos das contas de depósito também continuarão a ser afetados negativamente.