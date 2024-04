O fim do mercado de energia está protegido, uma bússola para não se confundir

Lecce – A partir de 1º de julho passaremos do mercado protegido para o mercado livre. Federconsumatori, Cgil e Spi Cgil de Lecce organizaram uma campanha intitulada “O fim do mercado protegido: pare. Não choque!” Para que os usuários não fiquem despreparados e consigam gerenciar melhor essa fase complexa, para entender como se comportar diante de gestores e práticas empresariais agressivas.

A iniciativa, aberta a todos, inclui um conjunto de seminários (que abrangerão vários municípios da província), o primeiro dos quais terá lugar amanhã, segunda-feira, 29 de abril, às 16h30, no Salão Di Vittorio, Da Câmara Empresarial Regional de Lecce, no número 33 da Via Mirren.

“A aprovação de 1 de julho preocupa os utilizadores domésticos de eletricidade e surge na sequência da aprovação do gás de 10 de janeiro. “Uma fase que terá um grande impacto na situação económica de milhões de pessoas, e sobre a qual também existe grande confusão devido à falta de (e nem sempre clara) informação circulando sobre o que fazer”. embora recebam tratamentos mais adequados (podem permanecer ou regressar ao programa de proteção), correm o risco de fazer escolhas que lhes são desfavoráveis, talvez motivadas por fatores incomuns e as campanhas comerciais nem sempre são corretas.”

