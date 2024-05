Almoço na prisão com presos e oficiais. Live com Amadeus no palco às 10h

Verona – “Beijarão-se” em nome da justiça e da paz, como diz o Salmo 85. Papa Francisco amanhã chegará 18 de maio de 2024 sábado, em Verona para a visita Pastor Anunciada pela Diocese de Verona e preparada há algum tempo. Uma promessa, como disse o bispo veronese Domenico Pompili, “é muitas vezes um tom dramático neste momento, em que perdemos a esperança”. Menos importante foi a paragem do Papa na prisão de Veronese, no distrito de Montorio. O encontro, uma série de visitas de Francisco, lembra a visita do mês passado a Giudecca, em Veneza, onde visitou o Pavilhão Vaticano da Bienal de Arte. Desta vez, em Montorio, o Papa fará uma pausa para almoçar e conversar com presos, agentes e operadores. Desde fevereiro, além dos encontros de caráter espiritual, a Igreja de Verona apoia o processo de preparação da “Arena da Paz”, que trará de volta amanhã de manhã as vibrações de um mundo de paz e não-violência, empenhado na reflexão sobre migrações. 10 anos, ambiente, emprego, economia e finanças, direitos e democracia e desarmamento.

Plano de visita

O Papa Francisco partirá do Vaticano de helicóptero às 6h30 e pousará às 8h na praça adjacente ao recinto de Pentecostes, onde será recebido por bispos e autoridades civis. Às 8h30, primeiro encontro com os sacerdotes e santos, na Basílica de San Geno, e às 9h15, encontro com as crianças e os jovens, na praça externa da igreja.

Arena of Peace, torneio organizado pela Amadeus

Às 10h15 o Papa presidirá a missa “Arena do Beijo da Paz-Justiça e Paz” no Anfiteatro Romano. Mais de dez mil pessoas serão acolhidas na Arena da Paz, concebida não só como ponto de encontro dos movimentos populares italianos, mas também como oportunidade de encontro artístico-cultural, onde a paz não é apenas proclamada, mas partilhada. sediará o evento Amadeus. O famoso patrono nasceu em Ravenna, mas cresceu em Verona, onde ainda vive sua família. Transmissão ao vivo na Rai1 das 10h00 às 11h30. São esperadas 10.000 pessoas no Anfiteatro Scaliger, onde se apresentarão vários artistas, entre os quais se destaca Lycabu. O discurso do Papa Francisco está marcado para as 10h15, altura em que o Papa responderá a algumas perguntas centradas no tema do encontro: “Beijo de justiça e paz”. Ambos os anexos a terras em Israel e na Cisjordânia estão planeados para fornecer um sinal de paz e confiança entre judeus e palestinianos.

Outros compromissos do dia

Finalmente, às 11h45, Francesco Montorio parte para a prisão. Aqui ele cumprimentava e comia com guardas prisionais, prisioneiros e voluntários. A última paragem será às 15h00 no recinto de Pentecostes, onde o Papa Francisco celebrará a Missa da Festa de Pentecostes, sobretudo dedicada aos jovens, precedida de um tempo de animação e reflexão coordenado pelo Centro de Pastoral dos Adolescentes. E a juventude “é preciso coragem para criar a paz”. O Papa sai de Verona às 16h45 e pega um helicóptero para o Vaticano, chegando às 18h15.

Comissário de Polícia: Verona está segura, sem armadura

Para a visita do Papa o Comissário da Polícia de Verona Roberto Masucci, “garantiu uma cidade segura mas sem armadura, cujos corredores eram guardados mas acessíveis aos fiéis”. Olhando para frente, a cidade poderá chegar a 100 mil visitantes considerando a presença de muitos turistas. Dos 50 mil que deverão viajar apenas pela cidade papal, estarão disponíveis ônibus gratuitos e ônibus ligando os pontos visitados pelo pontífice a três estacionamentos dedicados. Do Parque C do Estádio Pentegotti você só irá até a Basílica de San Geno. Os ônibus dos Parques P3 e P7 da feira levarão você ao estádio e à arena respectivamente. Estacionamento especial em área temporária em frente ao estádio próximo ao estádio para ciclistas.