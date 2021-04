Maserati Levante: a estreia do carro híbrido

Um híbrido de luz forte – O Maserati Levante híbrido É a nova versão do SUV que a empresa italiana apresentou no Salão Automóvel de Xangai. Ele usa o mesmo sistema híbrido moderado do Ghibli e consiste em um motor gerador (BSG), conectado a um motor a gasolina de quatro cilindros de 2,0 litros por uma correia. Quando em marcha lenta, ele produz eletricidade e é armazenado em uma bateria adicional de 48 volts localizada na parte traseira do veículo. A energia da bateria é usada em fase Aceleração, Quando o BSG atua como um motor, proporcionando empuxo adicional, o composto também aciona o compressor elétrico eBooster, que reduz o tempo de resposta do turbo, o que melhora a prontidão do veículo em rotações mais baixas. Em geral, o motor Levante oferece 330 CV Potência máxima e 450 Nm de torque disponíveis a 2.250 rpm, capaz de impulsioná-lo de 0 a 100 km / h em 6 segundos e trazê-lo a uma velocidade máxima de 240 km / h.

Nova cor – O Maserati Levante Hybrid Ele apresenta uma nova cor metálica de três camadas chamada Azzurro Astro, disponível como parte do programa de personalização da Maserati Fuoriserie. Na carroceria não faltam detalhes em azul cobalto que evidenciam seu caráter híbrido, encontrados nas três entradas de ar laterais, no emblema do pilar traseiro e nas pinças de freio. Os tons de azul também encontramos nas costuras contrastantes dos bancos.

Novas informações de entretenimento – Sobre Maserati Levante Hybrid Pela primeira vez o novo sistema multimídia, sempre online, baseado no sistema operacional Android.y