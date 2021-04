Conferência sobre o Futuro da Europa, uma plataforma digital para envolver os cidadãos da União Europeia – Corriere.it

O futuro esta em suas mãos. Logotipo Plataforma digital em 24 idiomas Começou na segunda-feira à luz Conferência sobre o futuro da EuropaAlegrar Foi inaugurado em 9 de maio. A conferência, inicialmente proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron em março de 2019 e depois relançada no início de seu mandato pela Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, quer Promover o papel ativo dos cidadãos europeus na construção do futuro da União. A conferência foi adiada por um ano Termina sua operação na primavera de 2022Sob a presidência rotativa da União Europeia, exercida pela França. O resultado final será apresentado em relatório da co-presidência das três instituições: Parlamento Europeu, Conselho Europeu e Comissão da União Europeia. As três instituições estudarão o acompanhamento efetivo deste relatório, dentro de sua competência e em conformidade com os tratados.

A plataforma permitirá aos cidadãos da União Europeia Compartilhe e troque ideias e opiniões por meio de eventos online. Exortamos os europeus a fazerem ouvir a sua voz e a expressarem as suas preocupações Diga-nos em que Europa eles querem viverA chefe da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, comentou. O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, afirmou que a democracia europeia, de qualquer tipo Representativo e participativoContinuaremos a trabalhar apesar de tudo que o nosso futuro comum exige. Para o primeiro-ministro de Portugal, Antinio Costa, atual presidente da União Europeia, este debate não pode ocorrer em momento mais favorável. Devemos agora nos preparar para sair desta crise mais fortes E esteja preparado, assim que a pandemia acabar, para o futuro.

As principais ideias e recomendações emanadas da plataforma servirão de ponto de partida para as comissões de cidadãos europeus e as sessões plenárias, onde serão discutidas para chegar às conclusões da conferência. Todos os eventos relacionados à conferência que serão gravados na plataforma serão exibidos no Mapa interativo, O que permitirá que os cidadãos naveguem e se inscrevam em eventos online. A plataforma é organizada em torno dele Questões principais: Alterações climáticas e ambiente, saúde, economia mais forte e equitativa, justiça social e emprego, União Europeia no mundo, valores e direitos, Estado de direito, segurança, transformação digital, democracia europeia, migração, educação, cultura, juventude e esportes. Os cidadãos são livres para levantar quaisquer questões de sua preocupação em uma abordagem de baixo para cima.

A plataforma foi apresentada pelos Co-Presidentes do Comitê Executivo: Membro Belga do Parlamento Europeu do Parlamento da União Europeia Guy Verhofstadt (Renovando a Europa), Ministro de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal, Anna Paula Zakaria O vice-presidente da Comissão para a Democracia e Democracia, Dubravka Soyka. O ex-primeiro-ministro belga indicou que, graças à plataforma, os cidadãos europeus poderão exprimir os seus pontos de vista de forma ativa, exprimir os seus pontos de vista e participar em debates, tornar-se representantes e Isso não aconteceu no passado. Segundo Verhofstadt, a plataforma será o principal impulsionador da conferência.