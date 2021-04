Duas pessoas morreram no Texas em um acidente em um Tesla que a polícia disse estar sem motorista

Dois homens morreram no Texas Em um acidente De carros após bater em uma árvore em um Tesla Model S, que pegou fogo logo após a colisão. Segundo a polícia, ninguém estava sentado no banco do motorista no momento do acidente: Os dois homens foram encontrados no avião, ambos com idade entre 50 e 60 anos, um no banco do passageiro e outro na popa . Assentos. O carro não conseguiu completar uma curva enquanto viajava em alta velocidade em uma área sinuosa, de acordo com a polícia, e assim teria saído da estrada.

No momento, não é possível determinar se o piloto automático de Tesla estava operando durante o acidente, e é uma função de direção semiautônoma que ajuda o motorista a lidar com o veículo em certas circunstâncias: o veículo pode, por exemplo, manter ou mudar de faixa, entrar ou sair do estacionamento com alguma dificuldade e travar antes de um obstáculo. Embora o carro equipado com piloto automático não seja totalmente autônomo – a própria Tesla avisa que o motorista deve sempre manter as mãos no volante – muitos criticaram o nome da função, “piloto automático”, como enganoso: daria a impressão de que o sistema pode substituir completamente o motorista, ao invés de apenas ajudá-lo. No final de março, a National Highway Traffic Safety Administration, agência dos Estados Unidos que lida com a segurança no trânsito, anunciou sua inauguração. Investigação de 27 incidentes Carros da Tesla.