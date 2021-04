F1, Imola é agridoce para a Ferrari. A plataforma estava próxima, mas poderia ter sido muito pior. Em Portimão … – OA Sport

O Ferrari Ele deixou Imola Grand Prix com o prof Orçamento é agridoce. Carros de Maranello expiraram em Quarto lugar com Charles Leclerc e quinto lugar com Carlos Sainz. Na véspera da corrida, ele provavelmente marcou para tal pontuação, mas dada a evolução do GP, há até um pouco de Arrepender. Na verdade, sem a bandeira vermelha que foi exibida após o acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, Monegasque teria ficado em segundo lugar. No entanto, ao mesmo tempo, deve-se admitir que ele também poderia ter ido Muito pior.

Não devemos esquecer o perigo emocionante que Leclerc enfrentou na viagem de formação, já que o jovem de 23 anos do principado se arriscou a imitá-lo. Alan Prost, Que sofreu exatamente trinta anos antes da vergonha de sua aposentadoria durante uma turnê de reconhecimento da corrida molhada do GP de San Marino, e acabou se voltando para Revazza. O professor, traído por uma gota d’água, desligou o motor e teve que sair da cabine. Charles, por outro lado, descarrilou na Acque Minerali, mas conseguiu sair imediatamente. Ao mesmo tempo, era Sainz O protagonista de um casal em uma fileira O que, no entanto, foi completamente sem consequências e se mostrou irrelevante para a economia de sua raça. Pode-se dizer que faltou apenas a plataforma, caso contrário, há muito o que se contentar. Então Mais luzes do que sombrasMas nem tudo é fácil.

Parece que o terrível 2020 definitivamente ficou para trás SF21 Edição 2 confirma o número de defeitos do SF1000 corrigidos. No entanto, isso é necessário Conecte-se com pés de chumboPorque se o Wild Horse sem dúvida avançou em relação ao ano passado, também deve ser reconhecido que a Mercedes e a Red Bull estão atualmente inacessíveis. Além disso, Imola promove a equipe McLaren com louvor, Quem anunciou em apuros. Em vez disso, os MCL35Ms nas margens do Santerno responderam, melhorando por sua vez em comparação com o Bahrein. Em geral, houve uma lacuna menos pronunciada entre as duas equipes de referência e os competidores diretos. Acima de tudo, deve ser enfatizado como fazer isso Fator ambiental Você pode ter jogado pelos Reds.

Estava quente em Sakhir, pelo contrário, na Romênia as temperaturas eram constantes Fresco. Esta situação pode ter beneficiado a Ferrari em Que não apresentou deterioração anômala dos pneus traseiros Sofreu no Bahrein? Possível, porque teria ajudado no asfalto, que é bem diferente do trilho do Oriente Médio. Resumindo, vimos que o SF21 parece gostar do frio. No entanto, esse não será o caso em todos os lugares. Na verdade, vamos para o verão … especialmente Desempenho direto, Mesmo sendo melhor do que 2020, ainda deixa a desejar. Hamilton venceu o Maranello com relativa facilidade, enquanto ele teve que trabalhar ainda mais duro para obter o melhor do McLaren Norris, dirigindo um carro Unidade de energia Gêmeo.

Agora vamos para Portimão, a pista onde a Ferrari teve um bom desempenho no ano passado, Pelo menos com Leclerc, que conseguiu se acomodar com relativa facilidade atrás de Mercedes e Verstappen. O contexto português será uma nova fase em que se verifica o valor de um cavalo em fuga, na esperança de que possa arquivar mais um fim-de-semana positivo. Em Imola, o objetivo era melhorar em relação a Sakhir. missão cumprida. Ter um melhor desempenho em Portugal será muito difícil, por isso será o alvo mais provável Enfatiza As coisas boas que foram expressas nos últimos dias.

Foto: Imprensa