Mercedes EQB: o SUV elétrico tamanho familiar

Um carro para três continentes O novo veículo elétrico faz sua estreia no Salão do Automóvel de Xangai 2021 Mercedes EQB. Derivado do Mercedes GLB, o EQB é um SUV espaçoso que pode transportar até sete pessoas. Para o mercado chinês, será produzido em Pequim pela Beijing Benz Automotive Joint Stock Company (Bbac) assinada com o Baic Group. Em vez disso, a versão europeia será produzida em Kecskemét, Hungria, e será lançada no final de 2021. 2022 será o início de sua estreia no mercado dos EUA.

Cinco ou sete lugares – O Mercedes EQBO, que mede 468 cm de comprimento, 183 de largura e 166 de altura, com distância entre eixos de 282 cm (como o GLB), está, na verdade, equipado com uma terceira fila de bancos, que pode ser utilizada por pessoas de até 1,65 metros de comprimento. (cadeiras para crianças também podem ser instaladas). Boa capacidade de carga, que varia de 495 a 1710 e de 465 a 1620 litros, respectivamente para as versões de cinco e sete lugares.

Dentro está GLB – Do ponto de vista estilístico, o Mercedes EQB Tem muitas semelhanças com o design EQA, começando pela grade frontal fechada que abriga os faróis. Também apresentam características distintivas as lanternas traseiras conectadas por uma linha horizontal. Os interiores são muito semelhantes aos do GLB, dominados por duas grandes telas emparelhadas com dispositivos digitais e o sistema Mbux multimídia, com um avançado assistente de áudio e uma função de navegação eletricamente inteligente capaz de calcular o caminho em relação a uma ruptura “completa” do acumulador.

Frontal ou integral – Na Europa, desde o surgimento de Mercedes EQB, Os clientes poderão escolher entre diferentes modelos com tração dianteira, tração nas quatro rodas e diferentes níveis de potência, alguns dos quais excedem 271 cv (versão 350 4Matic). A capacidade útil das baterias, produzidas nas fábricas da Daimler em Kamenz (Alemanha) e Jawor (Polônia), é de 66,5 kWh. Autonomia 419 km. Na China, o EQB será oferecido com o mais recente modelo da linha AMG com 292 cv.

Recarrega – É possível “encher” as baterias Mercedes EQB Usando corrente contínua (DC) até uma potência máxima de 100 kW. Com essa energia, de 10 a 80% da capacidade do coletor pode ser recuperada por 30 minutos. No entanto, também é possível usar alimentação CA, de até 11 kW.