O Ocidente em partes, a Europa desmoronada não pode mais estar errada

É um mau momento para os inimigos Presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin conseguiu abrir outra garrafa de vodka na noite de quarta-feira, quando soube que o segundo governo europeu havia caído em poucos dias. Depois do britânico, Boris Johnson também Mario Draghi Faça as malas no que parece ser uma corrida para ver quem se beneficia mais por liderar a nação. A França liderada por Emmanuel Macron se viu há cerca de um mês com uma Assembleia Nacional sem uma certa maioria. Enquanto isso, o chanceler alemão Olaf Schulz está atolado em luto, e o presidente dos EUA, Joe Biden, cujas pesquisas de opinião caíram para mínimos históricos, pretende restaurar o consenso antes das eleições de meio de mandato de novembro sobre questões políticas domésticas. Em suma, a Ucrânia não está mais à frente das ideias do Ocidente e está perdendo aliados valiosos. Na verdade, a Rússia está à frente em Donbass E o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, pode dizer sem hesitação que Moscou não será o único alvo de Moscou.

crise do ocidente

Muito simplesmente, a Rússia acaba de nos enviar uma mensagem de guerra e nossos governos se voltaram para o outro lado, fingindo não entender. O Ocidente derrama nas profundezas Crise econômica e minha existência. Se a Gazprom não reabrir o gasoduto Nord Stream 1, a Europa ficará sem gás. inverno com Ração de energia é um’inflação Ele acelera mais, em vez de cair. Enquanto isso, a economia está se aproximando disso Recessão. O Produto Interno Bruto já está desacelerando em crescimento, mas o pior virá nos próximos meses, quando os governos se verão forçados a escolher entre fornecer gás às residências para aquecimento ou as empresas continuarem a produzir.

Putin vai se vangloriar. Na Rússia, o poder não vem do povo. Basta que um ditador não perturbe excessivamente os quadros dirigentes, o exército e outros oligarcas para permanecer no poder. No entanto, a situação na Europa é mais complexa do que nunca. A zona do euro é uma união de 19 países (20 países a partir do próximo ano com a entrada da Croácia) com muitos governos e políticas fiscais que compartilham uma moeda única. A estrutura é incompleta e, portanto, ineficaz. Cada país se financia nos mercados a taxas diferentes das de outros países, de modo que um país obtém varejo a dinheiro O que deixa todo mundo insatisfeito. As taxas de juros são geralmente altas no sul da Europa e baixas no norte da Europa. O primeiro luta com o crescimento e o segundo teme a hiperinflação.

A Europa está paralisada

lá crise de energia Nos últimos meses, essas preocupações foram especificamente destacadas. o Aumento da taxa do BCENecessário sob todos os pontos de vista, corre o risco de desmoronar as dívidas soberanas da Itália, Espanha, Grécia e Portugal. Por outro lado, ainda é muito modesto arrefecer as taxas de inflação em todos os lugares. Em essência, a zona do euro estará à beira de entrar nela estagflação. o escudo anti-propagação O que o BCE introduziu ontem não resolverá o problema em sua raiz, mas sim colocará um remendo de vez em quando e não será necessariamente grande o suficiente para cobrir toda a ferida.

A Europa tratou mal crise de débito Domínios no biênio 2010-2011. Em vez disso, considere abortar um arquivo especulação financeira Em sua infância, facas voaram para Bruxelas até que o euro estava a um passo de seu desaparecimento. Draghi, então governador do BCE, evitou-o no último minuto, razão pela qual é tão apreciado hoje em fóruns internacionais. responda para pandemia No entanto, foi mais eficaz. Como a crise da saúde parecia a todos um choque semelhante, a Comissão lançou um esquema de dívida conjunto (o Fundo de Recuperação) e o Esquema Extraordinário de Compra de Obrigações do Banco Central Europeu (PEPP).

Avanços russos na Europa quebrada

A guerra na Ucrânia não teve uma resposta comum.

Cada governo ainda acredita que pode fazer melhor do que os outros, e é por isso que tenta fazê-lo sozinho, sem tomar ações conjuntas, senão as únicas, críveis. Penalidades contra a Rússia. Mas a crise energética já deixou a economia alemã de joelhos. A inflação consome o poder de compra em todos os lugares e semeia o descontentamento. O risco de recessão econômica está aumentando para todas as economias nacionais. Finalmente, a ameaça de guerra não incomoda ninguém.

Nessas circunstâncias, o Ocidente não é mais capaz de avançar em nenhum arranjo específico e continuar com projetos míopes de escala nacional, talvez tentando ser internamente vingativo. Há a UE contra o Reino Unido por causa do Brexit, o norte da Europa contra o sul na zona do euro, e a Europa e os EUA se olhando com desconfiança mútua sobre a guerra. Nesse ritmo, Putin ganha e o Ocidente perde. Não vamos nos enganar. Se a zona do euro, em vez de olhar para 2020, voltar a 2011 e considerar usar chantagem se espalhou Para censurar a Itália às vésperas das eleições políticas, terá escolhido o caminho da derrota. E desta vez, não apenas o euro estará em risco, mas também a estabilidade das instituições democráticas diante dos avanços russos.

