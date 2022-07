Os preços dos combustíveis dispararam? Economizamos o imposto do carro, o truque está aí

Os preços dos combustíveis dispararam? Economizamos no imposto de carro, o truque é: o imposto deve ser pago, mas tem como pagar menos

Não vale a pena ter ilusões: a crise global e a guerra em curso na Ucrânia não reduzirão preço do combustível Também nas próximas semanas. E a crise do governo que levará a novas eleições no final de setembro não interromperá os custos para os italianos. Assim, os motoristas ficam com apenas uma solução: pagar menos imposto de carro.

É impossível ignorá-lo, mesmo que muitos o façam ou paguem com atraso, porque estamos falando disso Taxa obrigatória. E pouco importa que seja arrecadado para as províncias e não para o estado, todos os que possuem carro ou veículo devem pagar o imposto de selo. Existem algumas situações que nos permitem poupar e obter um desconto real, se não uma isenção total.

vamos começar de isenções Requerido pela lei. Eles não pagam imposto de carro Veículos de emissão zero ou baixaE, ao mesmo tempo, livrar-se dos velhos veículos poluentes. Assim como veículos com mais de trinta anos, se não se destinarem a uso profissional. Mas há concessões baseadas em Lei 104. Em particular, estão isentos do imposto automóvel para deficientes, pessoas com deficiência com severas restrições à circulação, pessoas com deficiência que não podem conduzir um automóvel,

Surdo, mudo e deficiente mental.

Economizamos imposto de carro, o truque está aí: todas as opções para motoristas italianos

Mas também existem maneiras eficazes de economizar baixando o preço e respeitando plenamente a lei. Uma das opções mais eficazes é definitivamente a opção de pagamento localização do banco. Uma opção que permite obter um desconto de 10% (mas em algumas regiões é de 20%) e destina-se também a quem tem conta à ordem bancária ou postal.

Descontos importantes também são fornecidos para quem dirige carros movidos a GLP, ditado pelo seu baixo impacto ambiental. Muitas regiões oferecem descontos definidos em comparação com modelos similares a gasolina e diesel, mas em alguns casos há uma isenção por um período determinado, geralmente cinco anos.

dentro Lombardia50% de desconto para veículos híbridos (por 5 anos) e aluguel de carro. Estão isentos do pagamento do imposto pessoas com deficiência, veículos alugados para transporte de pessoas, veículos exclusivamente elétricos e movidos a gás, carros registrados para organizações sem fins lucrativos e ambulâncias para serviços de urgência ou emergência. EU ‘Emília Romanha Por outro lado, o imposto sobre veículos automotores não incide sobre veículos históricos, deficientes, elétricos ou exclusivamente movidos a GLP e metano, em veículos híbridos.