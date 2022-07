Há uma assinatura e você sairá das portas. Evite o pesadelo da fome

No final, chegou-se a um entendimento, mesmo que tenha sido acordado trigoAlcançado com dificuldade e com grande empenho diplomático pelo presidente turco Erdogan e pelo secretário-geral, foi assinado separadamente entre Kyiv E a Ele voa. Cada um deles, às suas próprias custas, assinou o acordo diretamente com a Turquia. O bom senso prevaleceu para evitar uma fome que poderia afetar mais de 53 países. “Com o movimento de navios que começará nos próximos dias, abriremos um novo corredor do Mar Negro para muitos países do mundo – como anunciou o líder turco -. Evitamos um pesadelo fome“.

A reabertura permitirá a liberação de 25 milhões de toneladas de grãos ainda nos portos ucranianos. O ministro ucraniano de Infraestrutura e Desenvolvimento, Oleksandr Kobrakov, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, assinaram o mesmo acordo com o ministro da Defesa turco Hulusi Akar e Guterres. No entanto, aqueles que acreditavam, ou pelo menos esperavam, que isso seria um sinal de uma pequena reaproximação entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na mesa da paz, ficaram desapontados. Porque o que os dois lados assinaram é mais um pacto ditado por uma necessidade comum, longe de acalmar os ânimos do conflito que já dura quase 5 meses. Embora as consequências desse acordo tenham sido imediatas, com redução imediata dos preços do trigo, os métodos implementados mostram a grande distância entre os dois países em conflito. Tanto que Mikhailo Podolak, assessor do presidente Zelensky, comentou no Twitter: “No que diz respeito ao Acordo de Istambul sobre a exportação de trigo ucraniano, em primeiro lugar: a Ucrânia não assina nenhum documento com a Rússia. Assinamos um acordo com a Turquia e as Nações Unidas e assumimos obrigações para com eles. A Rússia assinará um acordo-espelho com a Turquia e as Nações Unidas”.

Eles também anunciaram de Kyiv que a Ucrânia estava preparando uma “resposta militar imediata” no caso de “provocações” russas após a assinatura. Isso apesar dos desejos de Erdogan, que diz, em vez disso, esperar que o acordo de ontem leve a uma trégua: “Já disse que esta guerra não terá vencedores nem perdedores, o único perdedor será o mundo – sublinhou – , esperamos que uma janela abra a paz com este acordo.” o movimento de navios no Mar Negro “começará nos próximos dias”, mas segundo rumores, o nível de tráfego comercial levará mais 10 dias ou duas semanas. Voltando aos níveis anteriores da invasão russa da Ucrânia. Os turcos O presidente explicou que “a implementação e supervisão deste plano muito importante será realizada por um centro de coordenação conjunta que será estabelecido em Istambul”, de acordo com uma cópia do acordo. Assinado pela Ucrânia e emitido pelo vice-chefe da Presidência Escritório em Kyiv Andrey Sibiha, o plano permanecerá válido por 120 dias e poderá ser renovado se necessário, enquanto o centro de coordenação será estabelecido em Istambul. Eles também formarão equipes para inspecionar navios – em áreas designadas por Ancara – para garantir que não estejam transportando carregamentos não autorizados, um ponto que Moscou pressionou nos últimos dias para exigir que os barcos não carreguem armas.

O texto afirma que “as partes não realizarão ataques a navios mercantes, navios civis e portos participantes desta iniciativa”, que afirma que veículos militares não poderão sequer aproximar-se de navios mercantes que passem pelas vias. Se for necessário limpar as áreas marítimas afetadas pelo corredor, as partes concordam em usar caça-minas de outros países. Elogiando a “iniciativa de mediação da Turquia com o papel central das Nações Unidas”, o primeiro-ministro Mario Draghi comentou: “Esperamos que esses acordos representem um primeiro passo em direção a perspectivas concretas de paz, em termos aceitáveis ​​para a Ucrânia”. Os aplausos também vieram do porta-voz da Casa Branca, John Kirby.