O novo flyer é irresistível, cuidado com o dia 25 de julho

Uma onda de conforto em conjunto com o verão. Um vento está soprando para mostrar os bolsos dos italianos que agradecem

Uma das marcas de supermercado mais famosas pelos italianos. A empresa alemã, líder no setor de descontos há muitos anos, agora está firmemente enraizada em nosso país. clientes e cidadãos italianos e estrangeiros, Neste caso, eles agradecem E não um pouco de ofertas contínuas propostas a eles. Muitas vezes os produtos não estão disponíveis Em outros lugares, garante a combinação certa de qualidade/preço.

As últimas iniciativas da empresa alemã Eles falaram muito em nosso país. Sucesso incrível para muitos Por exemplo, para os sapatos Lidl que existiam há alguns meses, era um produto que foi imediatamente direcionado para o campo do colecionador com itens que esgotaram em poucos minutos. Por fim, os registros Fale-nos de uma iniciativa muito importante que está mesmo relacionada com a venda de um carro elétrico com uma mensalidade pré-determinada.

Em suma, uma empresa que olha para o futuro Isso permite que seus clientes fiéis encontrem qualquer tipo de item em suas lojas. Aliás, roupa, electrodomésticos e tudo do Lidl podem sempre ser comprados a preços acessíveis e estão sujeitos a ofertas constantes e muito interessantes. Força da marca Talvez seja apenas isso, a amplitude de escolha, qualidade certificada de forma realista e preços sempre incrivelmente vantajosos.

Mas as surpresas definitivamente ainda não acabaram Aqui, os últimos dias de espera até o novo flyer do Lidl chegar com muitas surpresas para os clientes mais fiéis e muito mais. claramente os preços, conforto infinito Ele ficará em primeiro lugar. Em suma, os italianos estão ansiosos pela próxima semana para finalmente poderem se comparar com as muitas promoções por marca alemã Entre os líderes absolutos do mercado italiano.

No Lidl, verão significa descanso: todos os espetáculos estão em campo a partir do próximo dia 25 de julho

Entre as ofertas de verão do Lidl Encontramos, por exemplo, um ótimo ventilador de mesa por apenas 20 euros, obviamente com base na disponibilidade, considerando que o artigo se foi Eu literalmente peguei até agora Por conveniência e comodidade. Temperaturas ultra-altas e respectivas funções do ventilador, com três velocidades selecionáveis Deixe o objeto se esgotar realmente surpreendentemente rápido.

Obviamente, os descontos do Lidl não param por aí. Máxima atenção para quem vai de férias e claramente precisa de tudo o que precisa para sustentar os dias de descanso que merecem em certo sentido. Também deve ser enfatizado A actual promoção que conta com muitos descontos até ao próximo dia 24 de Julho para o que interessa à secção alimentar do Cuidado com a carne grelhadanesta época do ano é especialmente escolhido pelos italianos pelo seu churrasco ao ar livre.

Mas nem todos os alimentos Resumindo, as ofertas imperdíveis em todos os outros segmentos de vendas começam no próximo dia 25 de julho. Cada departamento terá uma boa promoção e mais um motivo para visitar. Aqui está uma lista detalhada subordinar Ofertas a sugerir pelo Lidl Para seus clientes em poucos dias:

Rede de acampamento ou mosquiteiro – 11,89 EUR

Bastões de voo telescópicos – 2 peças – € 22,99

Saladeira, prato ou talheres – 2 peças – 0,99 €

Conjunto pote com tampa – 3 peças – 8,99 €

Canivete / talheres de campismo – 4,99 €

Canivete de bolso – 4,99 €

Fogão a gás ou candeeiro de campismo – 14,99 EUR

Lâmpada LED multifuncional – 9,99 €

Saco de dormir – € 19,99

Cadeira de Praia Dobrável – € 12,99

Vários descontos, tendo em conta o período de tempo também para o departamento de horticultura. Muitas ferramentas e Produtos para comprar Para cuidar dos espaços verdes da sua casa:

Tesoura recarregável para gramado ou arbusto – € 17,99

Corrente de substituição para motosserras – € 9,99

Almofadas exteriores – 50 x 50 cm – 5,99€ cada

Lanterna LED para Decoração Exterior – 7,99 €

Tesouras de poda – 3,99 €

Saco de jardinagem – 6,99 €

Serra elétrica – 69 euros

Guarda-chuva de jardim – 260 cm de diâmetro – 59 euros

Prateleira de madeira para flores e plantas – 19,99 EUR

Cadeira de jardim – 59€

Verão Lidl Em suma, promete ser absolutamente irresistível. Os shows já estão enlouquecendo os italianos. Em poucos dias as lojas estarão mais cheias do que nunca Promoções que não podem faltar.