“O futuro é a Itália, e é sombrio”, análise do New York Times sobre as próximas eleições: Mais uma vez o laboratório do Ocidente. Quem voltou a derrubar o país em 2011?

Nova york. “O futuro da Itália, que é sombrio.” Este é o título do artigo publicado em O jornal New York Times Nestas horas assinadas por David Broder, Jornalista histórico trabalhando, entre outras coisas, em um livro sobre o fascismo na Itália contemporânea. A foto que ele mostrou belo país do mundo, De fato, é triste e se nem todos o percebem “de dentro”, então de fora tudo parece muito mais claro. para mim 100 anos da marcha em Roma, Itália Está viajando em velocidade supersônica nos braços Daqueles que têm uma chama tricolor em seu símbolo (Que, como se sabe, refere-se à tocha acesa no túmulo de Mussolini), e como editor das reportagens dos mais prestigiados jornais americanos, “Eleições antecipadasprevisto para o outono, pode abrir caminho para os irmãos Ir. Itália.Ou se tornar o primeiro partido de extrema-direita a liderar uma grande economia na zona do euro. Para a Europa e para o país, seria um evento realmente sísmico.”

Com ela formou o antigo conselho Com Forza Itália e Lega resumidamentePara aqueles que governaram juntos pela última vez de 2008 a 2011 e os expulsos por sua aparente incompetência, tendo mergulhado o país em um colapso financeiro. Recorde-se que enquanto a estreia esteve no centro dos acontecimentos de Olgate e Olgaten, jantares elegantes, brincadeiras e bunga bungaenquanto esse Parlamento Votado por 314 votos a 302 contra isso é sim Rubi destruidor de corações, Apelidada de Karima El Mahroug, ela era realmente neta de Mubarak, e se espalhou em menos de um anoVai subir de 173 pontos base para 528 (226 Foi o recorde desde o nascimento do euro), a Itália está entre os Grandes, que é a sigla que categoriza os países em dificuldade (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha). A crise econômica domina Itália que tem sido resiliente por anos políticas de postagem Tremont conhecimento antes tempos financeirosEdição de Londres Péssimo exemplo dos italianos, indispensávelEm setembro Standard & Poor’s rebaixa Itália e eu troca padrão Eles se espalham, sinal de que o mundo aposta no fracasso do país.

deve chegar Mário Monti (E acima de tudo eles terão que sair Berlusconi, Meloni e Salvini) “acalmar” os mercados e deixe a Itália retomar sua carreira no mundo. Agora o trio está de volta, e depois de se livrar dos mais respeitados e admirados, politicamente, este Mario Draghi Quem vinha liderando a Europa nos últimos meses com carisma e habilidade, voltou com um decisivo deslocamento de forças para a direita. vamos Itália, Na verdade, ela não existe mais e os chamados “moderados” desapareceram com ela. Todos os eixos direcionados para A extrema direita com a Irmandade Italiana liderar a aliança e Amarre para fazer a segunda perna (Ele também é de direita, é claro) da aliança. Isso explica o interesse internacional pela eventos italianos.

Vitória certa, explica O jornal New York Times , “Isso marcaria uma ascensão marcante para o partido, que em 2018 recebeu apenas 4% dos votos. Meloni, que habilmente mistura medos do declínio da civilização com contos sobre suas relações com sua família, coração Com Deus e com a própria Itália. Conhecedor da cultura pop e fã de referências J. R. R. Tolkien (..) Meloni se apresenta como uma política extraordinariamente quieta. Mas os Irmãos na Itália devem seu sucesso não apenas ao fato de que sua mensagem foi atenuada. É também o beneficiário de uma quebra mais ampla de barreiras entre a centro-direita tradicional e a extrema-direita rebelde, que está ocorrendo na Europa Ocidental e na América. sobrecarregados de dívidas, socialmente polarizados e politicamente instáveis, A Itália é o país mais avançado neste processo sozinho. Se você quer saber o que o futuro reserva, este é um bom lugar para procurar. ”

Em suma, a Itália está à frente da curva em comparação com as outras e pode representar um bom caso de escola, talvez não replicando em outros lugares. mas A mesma coisa aconteceu há 100 anos com o surto. A Itália foi o laboratório Onde o mal cria raízes e se desenvolve Então se espalhou para outras partes da Europa. oÉ um vírus devastador e mortal do surto Eu era Criado, incubado e publicado pela Itália e italianos ao redor do mundo. Esta não é a primeira vez que a Itália, cuja elite muitas vezes procura no exterior para encontrar modelos nacionais, abre o caminho – ele escreve Bruder – . Foi, claro, o primeiro país a ser invadido por fascistas, e cai sob Instantâneos de Mussolini 100 anos atrás. Se esta experiência revela como As defesas da democracia liberal podem entrar em colapsoA Itália continuou a mostrar quantas mudanças poderiam ocorrer. No Após a guerra, ela foi uma pioneira da democracia cristã, Moderação que abrigava forças conservadoras e socialmente orientadas, e não Hospedou inúmeras inovações“.

E então havia um arquivo Berlusconi. O fim da Guerra Fria trouxe talvez a previsão mais importante para o futuro do país: após o colapso total dos partidos de massas anteriormente dominantes – escreveu o Times – o cenário político foi logo invadido por Silvio Berlusconi. O bilionário que se apresentou como um outsider anti-establishment usou sua plataforma de mídia para ganhar uma base leal de apoiadoresi, de repente poluir o debate público. Ela se encaixa nessa constelação irmãos Itália. De muitas maneiras, não é uma festa excepcional: Como outras partes Na extrema direita na Europa, ele é de ascendência fascista ou cooperativa Por muito tempo permaneceu à margem da política nacional. NegNa década de 1990, sob Berlusconi, os pós-fascistas foram aceitos em cargos governamentais menores. No entanto, nos últimos anos, o partido de Meloni se tornou a principal força de direita, que lidera a chamada aliança eleitoral de centro-direita que inclui também a Lega e o Forza Itália”.

Em seguida, examine o que levou a esse pico: dificuldades econômicas endêmicas na Itália. ”apesar de agravada pela epidemia, ele está dentroPor muito tempo. O crescimento econômico tem sido constante nas últimas duas décadasembora muito alto A dívida pública impediu os esforços para reviver a riqueza do país. lá desemprego juvenil constantemente subindo e A desigualdade regional está profundamente enraizada. Nesta atmosfera de declínio, onde a prosperidade parece implausível, Mensagem dos irmãos Itália – Ambos A salvação nacional só pode ser encontrada na rejeição dos imigrantes e na defesa da família tradicional – Encontrei um público receptivo. ” Modelo já seguido Espanha, onde Fox Olha Meloni. Com toda a retóricaEncharcado em desculpas ao regime de Franco Que chegou a 20% nas pesquisas e Meloni é considerado uma inspiração.”

Assim, o Times relembrou seu discurso de junho em Madri para a campanha Vox, onde Meloni resumiu muito bem as características de sua política comum, ressoando em espanhol: “Sim à segurança das fronteiras! Não à imigração em massa!”. O discurso culminou com Meloni exclamando: ‘Sim à nossa civilização! Nem para quem quer destruí-lo! “. – teria sido pronunciado por Marine Le Pen, cujo comício nacional é agora a principal força da direita francesa ‘. Para Fratelli d’Italia, em comparação com o partido de Le Pen, ele está tentando se mostrar mais difusamente.” Isto – lê-se no American Gazette – sim Consubstancia-se sobretudo numa forte política externa atlântica – Compromisso com À União Europeia e à OTAN E a Forte oposição à Rússia e à China – Mesmo que a parte tenha procurado Agenda regressiva em casa“.

“Talvez não queimemos todos juntos no fogo – conclui Browder -. Mas se a extrema direita assumir o controle do governo, na Itália ou em qualquer outro lugar, alguns de nós certamente o farão”.