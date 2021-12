Eleições de 2022, de Angola ao Quênia, via Líbia

Em 2022, 20 países africanos vão votar. Um desafio que afetará países-chave como Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África; Quênia, um dos principais países da África Oriental. Mali, que deve voltar às urnas após dois golpes; Senegal, onde será realizada uma votação para uma eleição administrativa que os analistas veem como um teste para as eleições presidenciais de 2024; Líbia, mas as dúvidas permanecem após uma década de instabilidade. As pesquisas também serão abertas para consultas locais em muitos países menores, demonstrando que, apesar da recente turbulência, a pressão democrática continua em outras partes do continente. De acordo com a análise do ISPI, até à data, 43% dos países africanos são considerados democráticos pelos padrões internacionais e apenas três países (Eritreia, eSwatini e Sudão do Sul) não realizam eleições multipartidárias.

por Enrico Casal

em angolaAs eleições serão o primeiro teste de popularidade do presidente Joao lourenço. Nomeado líder do Movimento de Libertação do Povo de Angola (MPA) em 2017, em substituição de José Eduardo dos Santos, Lourenço lançou uma campanha anticorrupção e lançou planos para tornar a economia nacional menos dependente do petróleo. A queda nos preços dos combustíveis e a propagação de epidemias causaram recessão e acabaram com os subsídios para eletricidade, água e transporte. O MPLA enfrentará pela primeira vez uma oposição unida. A Frente Nacional, liderada por Adalberto Costa Jr. da União Nacional para a Independência Total de Angola, foi proposta como uma alternativa viável ao partido no poder. Adalberto Costa Junior, ex-representante da federação em Portugal, Itália e Vaticano, tem uma imagem dinâmica e uma ruptura com o passado da federação, partido considerado tradicional. É o suficiente para superar o regime do MPA que se consolidou ao longo de quase 40 anos de governo?

Além disso no Quênia A batalha continua e os resultados são incertos. Presidente Uhuru Kenyatta Ele está em seu segundo mandato e não poderá se candidatar novamente. Não está claro quem o substituirá. Em 2018, Kenyatta se reuniu com seu ex-oponente Raila Odinga. O acordo levou a uma reforma constitucional, conhecida como Bridge Building Initiative (BBI), que, segundo Kenata, deveria ter enfraquecido a regra do “vencedor leva tudo”, que ele sempre viu como causa de disputas pós-eleitorais . . No entanto, em maio de 2021, uma decisão da Suprema Corte declarou a reforma ilegal. E a decisão foi apreciada por William Ruto, o vice-presidente, que é conhecido por sempre se opor às mudanças constitucionais. Em sua opinião, o Supremo Tribunal Federal preferiu uma perna (Cidadãos comuns), que se tornaram seus humanos, contra Kenyatta e Odinga, uma expressão das “dinastias” políticas quenianas. O desafio agora está aberto entre Ruto e Odinga.

no senegal Haverá votação para renovação das administrações municipais. Estas eleições locais são de acordo com relatórios periódicos Juventude africanaSerá um caso de teste para o presidente maki sal Porque é a primeira votação desde a sua reeleição (2019) e estão a meio do seu segundo mandato. A batalha pela conquista de Dakar será particularmente difícil. A cobiçada capital está atualmente nas mãos da oposição e a maioria pretende conquistá-la nomeando o ministro da Saúde, Abdullah Diouf Sar.

no Mali As eleições devem marcar o retorno do governo civil após os golpes de 2020 e 2021. Após o primeiro golpe, os autores anunciaram que convocariam eleições em 2022. Depois do segundo, a nova junta confirmou a nomeação. A situação no país é delicada. De acordo com dados da ONU, os ataques violentos em Mali, Níger e Burkina Faso aumentaram oito vezes de 2015 a 2020. Isso desalojou dois milhões de pessoas de suas casas e deixou partes do terreno fora do controle do governo, dificultando a votação transparente.

A situação também é delicada na líbia. O sistema democrático que está sendo criado graças ao apoio da comunidade internacional será capaz de suportar as tensões entre os diferentes grupos de clãs e os de países estrangeiros?