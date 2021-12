A lei do orçamento de 2022 foi finalmente aprovada

Por 414 votos a favor, 47 contra e 1 abstenção, a Câmara dos Representantes renovou a confiança dada pelo governo para aprovar, sem emendas, sub-emendas e artigos adicionais, o Artigo 1 do projeto de lei: Orçamento do Estado para o ano fiscal de 2022 e multi -orçamento anual para o triênio 2022-2024 em texto da Comissão, idêntico ao aprovado pelo Senado.

Superbonus 110%: todos os novos prazos

Todos confirmaram as mudanças planejadas para o Superbonus e outros bônus de construção. Nesta fase, apenas está prevista a publicação da lei do orçamento de 2022 no Diário da República. Nesse ínterim, parece útil relatar um esquema geral com todos os prazos definidos para os vários bônus de construção. Vamos começar com o bônus de 110%.

Super Bonus beneficiário Referência regulatória uma média 30% S.A. 60% S.A. data final Unidades residenciais e edifícios multifamiliares arte. 119, parágrafo 9, letra a)

de DL n. 34/2020 110% 31/12/2023 Unidades residenciais e edifícios multifamiliares arte. 119, parágrafo 9, letra a)

de DL n. 34/2020 70% 31/12/2024 Unidades residenciais e edifícios multifamiliares arte. 119, parágrafo 9, letra a)

de DL n. 34/2020 65% 31/12/2025 isoladamente arte. 119, parágrafo 9, letra b)

de DL n. 34/2020 110% 30/06/2022 31/12/2022 IACP e Cooperativas de Habitação Não Dividida arte. 119, parágrafo 9, as letras (c) e (d).

de DL n. 34/2020 110% 30/06/2023 31/12/2023

Nos municípios de áreas afetadas por eventos sísmicos ocorridos a partir de 1º de abril de 2009, onde o estado de emergência foi declarado, o super bônus pode ser utilizado para cobrir despesas incorridas até 31 de dezembro de 2025.

Um aspecto essencial a ser lembrado: todas as intervenções pagas acompanham o horizonte de tempo das intervenções piloto. Assim, mesmo as pessoas físicas que realizam intervenções de reboque em suas residências poderão deduzir despesas incorridas até 31 de dezembro de 2023 (prazo para unidades habitacionais).

Ecobonus, Sismaponus, bônus de interface e outros bônus de construção: todos os novos prazos

Para outros bônus de construção, os prazos são os seguintes.

franquia Referência regulatória uma média data final ecobônio arte. 14 do DL no. 63/2013 50-75% 31/12/2024 Bônus de casa e terremotos regulares arte. 16 do DL no. 63/2013 50-85% 31/12/2024 Interfaces adicionais arte. 1, parágrafos 219-224 da Lei nº 160 60% 31/12/2022

franquia Referência regulatória uma média limite de gastos data final Bônus de móveis arte. 16, parágrafo 2 do Decreto Legislativo nº 63/2013 50% 10.000 euros 31/12/2022 Bônus de móveis arte. 16, parágrafo 2 do Decreto Legislativo nº 63/2013 50% 5.000 EUR 31/12/2024 recompensa verde arte. 1, § 12 da Lei de 27 de dezembro de 2017, nº 205 36% 5.000 EUR 31/12/2024

Desconto de fatura e transferência de saldo prorrogado até 2024

A extensão oficial é também às opções alternativas previstas no art. 121 do Decreto-Lei n. 34/2020 (decreto de relançamento):

Desconto na conta

Atribuição de crédito.

Para o superbônus, as opções alternativas serão estendidas até 2024. Para todos os outros cortes de impostos com opções, ele será estendido até 31 de dezembro de 2025.

Lembramos que as opções alternativas, além do super bônus de 110%, também podem ser utilizadas para os seguintes bônus de construção: